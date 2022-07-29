Преемник суперкара Lexus LFA может получить бензиновый V8

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Появились новые изображения электрического преемника суперкара Lexus LFA
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Дмитрий Елизаров
Компания Lexus готовит к выходу на рынок серийную версию концепта Electrified Sport, которая должна стать своего рода преемником суперкара LFA. Ранее предполагалось, что купе станет электрокаром, однако, по мнению источников издания Mag-X, фирма также может применить на суперкаре бензиновый V8 — двигатель, который разрабатывался для гоночной версии Lexus LC 500.
Косвенным доказательством возможности использования бензинового ДВС на суперкаре служат его пропорции: несмотря на электрическую природу концепт Electrified Sport снабжён необычно длинным капотом.