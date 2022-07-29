Преемник суперкара Lexus LFA может получить бензиновый V8

О создании некоего совершенно нового турбированного V8 для болидов для гонок на выносливость корпорация Toyota Motor заявляла ещё в

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году. Тогда предполагалось, что мотор установят на трековый LC 500, а через некоторое время, после испытаний в «боевых» режимах, применят на гражданской модели. Основным кандидатом называлось всё то же купе Lexus LC, которое с новым двигателем должно было получить заряженную версию F.