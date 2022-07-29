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Преемник суперкара Lexus LFA может получить бензиновый V8

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Дмитрий Елизаров

Компания Lexus готовит к выходу на рынок серийную версию концепта Electrified Sport, которая должна стать своего рода преемником суперкара LFA. Ранее предполагалось, что купе станет электрокаром, однако, по мнению источников издания Mag-X, фирма также может применить на суперкаре бензиновый V8 — двигатель, который разрабатывался для гоночной версии Lexus LC 500.

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  • О создании некоего совершенно нового турбированного V8 для болидов для гонок на выносливость корпорация Toyota Motor заявляла ещё в 2019 году. Тогда предполагалось, что мотор установят на трековый LC 500, а через некоторое время, после испытаний в «боевых» режимах, применят на гражданской модели. Основным кандидатом называлось всё то же купе Lexus LC, которое с новым двигателем должно было получить заряженную версию F.
  • В 2020 году Lexus свернул этот проект, посчитав его слишком дорогостоящим и финансово неоправданным. Однако ещё годом позже снова сообщалось о том, что Toyota работает над новым турбированным V8. Согласно патентным данным, при объёме 4,0 литра он мог бы развивать до 600 л.с.
  • Издание Carscoops предполагает, что если такая деятельность действительно ведётся, Lexus может выступить с официальным анонсом уже в следующем месяце. В августе в США пройдёт дизайнерская выставка в Пеббл-Бич: во-первых, Lexus не раз использовал это мероприятие для премьер, во-вторых, именно в США продавалось больше всего LFA.

Косвенным доказательством возможности использования бензинового ДВС на суперкаре служат его пропорции: несмотря на электрическую природу концепт Electrified Sport снабжён необычно длинным капотом.

Если супер-Lexus, то бензин или электричество?

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