Будущий электрический минивэн Volkswagen попался почти без камуфляжа
Кирилл Малышев
На портале Carscoops опубликованы новые шпионские фотографии будущего электрического минивэна марки Volkswagen. Машина построена по мотивам концепта ID.Buzz, который в свою очередь черпал вдохновение в Transporter первых двух поколений.
- Камуфляжа на машине осталось немного. В профиль, похоже, ничего не замаскировано. Большое треугольное окно перед дверью точно останется — недавно с таким же дебютировал Volkswagen Multivan T7. На переднем крыле виден лючок зарядного разъёма.
- Спереди и сзади накладки с рисунками пытаются скрыть истинные размеры и форму оптики. Однако можно предположить, что серийные детали будут выглядеть примерно так же, как и нарисованные, но окажутся чуть компактнее. Воздухозаборник будет только снизу, а «решётка радиатора» станет глухой панелью.
- Ожидается, что модель получит выбор аккумуляторов ёмкостью от 48 до 111 кВт·ч. Запас хода — до 550 километров. В Европе продажи грузового и пассажирского электровэнов начнутся в следующем году, так что премьеру можно ожидать уже до конца 2021‑го. В США модель появится в 2023 году.
В начале июня компания Volswagen представила микроавтобус Multivan T7. Новинка получила множество необычных решений — от новой системы трансформации интерьера до пересмотренной моторной гаммы. Так, машина впервые получила семь полностью независимых кресел с возможностью их передвижения по салону; от стационарного заднего дивана отказались. Сиденья сделаны съёмными, а крайние кресла заднего ряда впервые получили систему обогрева.