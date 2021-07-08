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Будущий электрический минивэн Volkswagen попался почти без камуфляжа

Новости

Кирилл Малышев

На портале Carscoops опубликованы новые шпионские фотографии будущего электрического минивэна марки Volkswagen. Машина построена по мотивам концепта ID.Buzz, который в свою очередь черпал вдохновение в Transporter первых двух поколений.

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  • Камуфляжа на машине осталось немного. В профиль, похоже, ничего не замаскиро­вано. Большое треугольное окно перед дверью точно останется — недавно с таким же дебютировал Volkswagen Multivan T7. На переднем крыле виден лючок зарядного разъёма. 
  • Спереди и сзади накладки с рисунками пытаются скрыть истинные размеры и форму оптики. Однако можно предположить, что серийные детали будут выглядеть примерно так же, как и нарисованные, но окажутся чуть компактнее. Воздухо­заборник будет только снизу, а «решётка радиатора» станет глухой панелью. 
  • Ожидается, что модель получит выбор аккумуляторов ёмкостью от 48 до 111 кВт·ч. Запас хода — до 550 километров. В Европе продажи грузового и пассажирского электро­вэнов начнутся в следующем году, так что премьеру можно ожидать уже до конца 2021‑го. В США модель появится в 2023 году. 

В начале июня компания Volswagen представила микроавтобус Multivan T7. Новинка получила множество необычных решений — от новой системы трансформации интерьера до пере­смотренной моторной гаммы. Так, машина впервые получила семь полностью независимых кресел с возмож­ностью их пере­движения по салону; от стационарного заднего дивана отказались. Сиденья сделаны съёмными, а крайние кресла заднего ряда впервые получили систему обогрева.

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