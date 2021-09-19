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Модели Alfa Romeo будут оснащать минимальным количеством экранов
Новости

Михаил Кондратьев

Будущие модели компании Alfa Romeo будут оснащаться только самыми необходимыми экранами. Такое заявление сделал новый глава фирмы Жан-Филипп Импарато в интервью французской радио­станции, сообщает Caradisiac.

  • CEO компании пояснил, что намерен выпускать драйверские авто­мобили. «Я не продаю iPad с автомобилем вокруг него, я продаю Alfa Romeo», — сообщил глава итальянской марки. По его словам, дисплеев в новых моделях будет настолько мало, насколько это возможно.
  • Он ответил также на вопросы о всеобщей электри­фикации авто­мобилей и «зелёных» планах Alfa Romeo в частности. По его словам, электрокары компании смогут дарить эмоции даже без заводящих звуков ДВС.
  • Весной текущего года Жан-Филипп Импарато заявил, что нынешние модели компании не уступают по качеству автомобилям основных немецких конкурентов (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Он сказал также, что намерен делать особый упор на повышение качества машин марки, хотя уже считает их конкуренто­способными по этому параметру.

В мае глава концерна Stellantis, куда входит Alfa Romeo, рассказал о планах поддерживать инвести­рование в развитие марки в течение ближайших 10 лет. За это время «Альфа» должна разработать и реализовать новую стратегию с учётом электри­фикации модельного ряда.

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