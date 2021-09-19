Модели Alfa Romeo будут оснащать минимальным количеством экранов

Будущие модели компании Alfa Romeo будут оснащаться только самыми необходимыми экранами. Такое заявление сделал новый глава фирмы Жан-Филипп Импарато в интервью французской радиостанции, сообщает Caradisiac.
- CEO компании пояснил, что намерен выпускать драйверские автомобили. «Я не продаю iPad с автомобилем вокруг него, я продаю Alfa Romeo», — сообщил глава итальянской марки. По его словам, дисплеев в новых моделях будет настолько мало, насколько это возможно.
- Он ответил также на вопросы о всеобщей электрификации автомобилей и «зелёных» планах Alfa Romeo в частности. По его словам, электрокары компании смогут дарить эмоции даже без заводящих звуков ДВС.
- Весной текущего года Жан-Филипп Импарато заявил, что нынешние модели компании не уступают по качеству автомобилям основных немецких конкурентов (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Он сказал также, что намерен делать особый упор на повышение качества машин марки, хотя уже считает их конкурентоспособными по этому параметру.
В мае глава концерна Stellantis, куда входит Alfa Romeo, рассказал о планах поддерживать инвестирование в развитие марки в течение ближайших 10 лет. За это время «Альфа» должна разработать и реализовать новую стратегию с учётом электрификации модельного ряда.