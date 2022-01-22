Будете ездить на техосмотр добровольно? Опрос

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Пересели с дорогой машины на дешёвую? Расскажите, как это было!
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Александр МирошкинКомменты
В России официально отменили обязательный техосмотр частных автомобилей — и теперь его нужно проходить только в случае смены собственника. Ездить на государственную диагностику можно, но лишь в добровольном порядке. Планируете делать это? Расскажите в коротком опросе!