Подросткам на Chevrolet придётся пристёгиваться, чтобы ездить

Функция начинает работать автоматически, если включён Teen Driver и двигатель машины заведён. В этом случае селектор трансмиссии будет заблокирован в положении «P», пока водитель не пристегнёт ремень безопасности. Однако если подросток так и не пристегнётся, то селектор всё-таки разблокируется – через 20 секунд.

Пока новая функция работает только на кроссовере Chevrolet Traverse. Позже она появится на седане Malibu и пикапе Colorado.