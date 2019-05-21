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Подросткам на Chevrolet придётся пристёгиваться, чтобы ездить

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Александр Мирошкин

Компания Chevrolet добавила новую функцию в пакет родительского контроля Teen Driver, которая не даст подростку тронуться на машине с места, пока он не пристегнёт ремень безопасности.

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  • Функция начинает работать автоматически, если включён Teen Driver и двигатель машины заведён. В этом случае селектор трансмиссии будет заблокирован в положении «P», пока водитель не пристегнёт ремень безопасности. Однако если подросток так и не пристегнётся, то селектор всё-таки разблокируется – через 20 секунд.

  • Пока новая функция работает только на кроссовере Chevrolet Traverse. Позже она появится на седане Malibu и пикапе Colorado.

  • Система Teen Driver дебютировала в 2015 году. Она позволяет родителям сделать специальные ключи от машины для своих детей, чтобы контролировать их передвижение, следить и ограничивать максимальную скорость, а также устанавливать максимально возможную громкость аудиосистемы, когда за рулём будут находиться подростки.

Что ещё нужно запретить подросткам в машинах?

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