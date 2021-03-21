Московский музей, набитый крутыми японскими машинами: репортаж

Музеем Buckets Empire, по которому мы гуляем, рулит Игорь. Пару лет назад он раздобыл немного денег и вложился в небольшой ангар в ближайшем Подмосковье, куда поставил пару личных авто­мобилей и позвал друзей. Вскоре едино­мышленников стало так много, что мини-тусовка разрослась до приличной экспозиции редких «японок» (сейчас их больше пяти­десяти) и пере­ехала в Москву.

У коммьюнити Buckets Empire есть собственная фишка: тачки для музея должны быть старше 30 лет. А значит, «молодняк» вроде Skyline GT-R в 34-м кузове или алый Evolution TME с контрастными наклейками здесь не найти.