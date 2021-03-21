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Московский музей, набитый крутыми японскими машинами: репортаж

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Константин Новацкий

Цветы сакуры у входа, музыкальный уголок, забитый двух­кассет­никами, десяток забавных мопедов, под­свеченный неоном токийский стрит-арт, бумажные фонари под потолком и, конечно, тачки. Крутые тачки. Турбовые хэтчбеки, спорткупе и седаны из семи­десятых с велюро­выми креслами и деревянной отделкой выстроились в три ряда, наполняя приятной теснотой территорию в тысячу квадратов. И всё это — в пределах Третьего транс­портного кольца, в паре минут от метро. Да-да, мы в Москве.

90 процентов экспозиции музея Buckets Empire — это частные машины: владельцы редких Тойот, Ниссанов, Хонд и Мазд оставляют автомобили на хранение.
90 процентов экспозиции музея Buckets Empire — это частные машины: владельцы редких Тойот, Ниссанов, Хонд и Мазд оставляют автомобили на хранение.
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90 процентов экспозиции музея Buckets Empire — это частные машины: владельцы редких Тойот, Ниссанов, Хонд и Мазд оставляют автомобили на хранение.

Музеем Buckets Empire, по которому мы гуляем, рулит Игорь. Пару лет назад он раздобыл немного денег и вложился в небольшой ангар в ближайшем Подмосковье, куда поставил пару личных авто­мобилей и позвал друзей. Вскоре едино­мышленников стало так много, что мини-тусовка разрослась до приличной экспозиции редких «японок» (сейчас их больше пяти­десяти) и пере­ехала в Москву. 

У коммьюнити Buckets Empire есть собственная фишка: тачки для музея должны быть старше 30 лет. А значит, «молодняк» вроде Skyline GT-R в 34-м кузове или алый Evolution TME с контрастными наклейками здесь не найти.

Шеренги стоковых автомобилей разбавляют кастом-кары в разных стилях: заниженные, раскрашенные, доработанные. Или всё разом — как в случае с этим седаном Toyota Mark II 1988 года.

Но... так даже лучше. Четырёхколёсная Япония до 1990-х — само буйство дизайна, фантазии и выдумки. Гуляя вдоль косых рядов янг­таймеров, понимаешь: за эпоху семи­десятых и восьми­десятых здесь отдуваются совсем не примелькав­шиеся модели Ниссана, Мазды, а в основном, Тойоты. Одних седанов Chaser за два десяти­летия было около дюжины разных видов — и это до появления раскру­ченных в дрифтер­ских кругах «девяно­стого» и «сотого» кузовов.

— Здравствуйте, а у вас есть Toyota и Nissan? Не вижу знакомых логотипов. — О... вам предстоит долгая и насыщенная прогулка по этому месту!

Машины с одинаковыми шильдиками стоят рядком, и они совер­шенно разные внешне. Есть с круглыми фарами, есть — с квадратными, с умеренной и щедрой отделкой хромом, седаны, купе и хардтопы — изучать каждый из «Чайзеров» и «Марков» в этом музее можно долго. Игорь сетует на то, что частенько слышит фразу «А где у вас Toyota Mark II?». Да вот же, целая шеренга! Не ожидали?

Добро пожаловать в японские семидесятые: с панелями-многоэтажками, уютным велюром, электроприводами и дизайн-заморочками, которые вновь актуальны сегодня!

В интерьерах абсолютного большинства машин из прошлого встречаются дизайнер­ские и эргономи­ческие забав­ности, которые мы привыкли видеть в совре­менных моделях. Например, электро­приводы кресел, круглые воздухо­воды, как в Mercedes-Benz, иониза­торы воздуха для задних пассажиров или бокс-холодиль­ник с вертикаль­ной загрузкой, встроенный в заднюю полку седана Crown. Правда, чтобы достать оттуда напиток, нужно потрудиться: обернуться, сунуть руку под пластиковую крышку и, наконец, вынуть бутылку газировки или айс-кофе.

Тонкие деревянные рули Nardi и многоярусные панели, утыканные кнопками, — смешение ретро и техно, которое выглядит круто.
За плюшевым подлокотником нет ничего интересного. Но обернитесь и обнаружите на задней полке крышку компактного бокса-холодильника!
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Тонкие деревянные рули Nardi и многоярусные панели, утыканные кнопками, — смешение ретро и техно, которое выглядит круто.

Экспонаты разрешено трогать — садиться в салоны, крутить рули, открывать капоты и багаж­ники. Слегка непривычно для авто­музея и, особенно, для «музея-стоянки», которым по факту считается Buckets Empire. Владельцы оставляют здесь свои личные машины на хранение, а как только настаёт сезон выездов и тусовок, они уезжают... Но приезжают другие! Игорь говорит: дефицита крутых моделей нет никогда.

Кстати, о крутышках. В конце коридоров из Тойот, по сосед­ству с купе Celica Supra 81-го, прячется красный куб размером три с половиной на полтора метра — турбиро­ванный зверёк Honda City. Таких в России немного, и ещё меньше — в отличном состоянии. В багаж­нике, увы, нет складного мопеда Motocompo, которым Хонда снабжала свои ситикары, зато под капотом довольно жарко. Доработанный 1,2-литровый моторчик стал пробой пера конторы Mugen, которая с помощью турбины умудрилась поднять его мощность сначала до 100, а потом до 110 «лошадей».

Первое, на что падает взгляд, вовсе не коричневое купе Toyota Celica Supra 78-го (третье слева), а стоящий по соседству малыш Honda City Turbo с убойным соотношением мощи к весу. При массе в 730 с небольшим кило он развивал от 100 до 110 сил и лихо пулял до «сотни».

С учётом массы в 735 кило неудивительно, что карманный турбо-City на заре восьми­десятых был злее собаки: по заводским замерам, эта табуретка пуляла до «сотни» за 7,8 секунды и развивала до 175 км/ч. Удивитель­ным образом в музейной коллекции именно алый Turbo — один из самых «горячих» экзем­пляров. Несмотря на стоящий в десяти метрах 190-сильный Nissan Skyline GTS и «раздетый» Civic для кольцевых гонок, который встречает у входа.

Mazda-929 (или Cosmo для рынка Японии) серии HB: подъёмные фары, безрамочные двери и три роторных мотора на выбор. Разумеется, помимо поршневых ДВС на бензине и солярке, которые также предлагались для этой модели.
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Из общей классической картины выбивается разве что Mazda Miata 1990 года цвета Пикачу — она стоит в «слепом» уголке выставки, рядом с купе Nissan 200SX и Mazda 929. Однако, с точки зрения логики, всё верно: это поколение с подъёмными фарами увидело свет в 1988 году и почти десять лет держалось на конвейере Мазды. На этом родстере ездит девушка-художник; она помогала обставлять помещение и оформлять уголки в духе токийских кварталов. 

Стены отделаны граффити, углы украшены запчастями, застав­лены двух­колёсной техникой и подсвечены неоном. Цель Игоря — избавиться от тёмных бетонных углов и создать пёстрое простран­ство, где пере­становка арте­фактов всякий раз меняла бы атмосферу и тематику.

Декораторы постарались создать атмосферу токийского андеграунда: с помощью крутой атрибутики, неонового света и тематических уголков. Так что можно сказать, что Buckets Empire — это не только про тачки.

Помимо летних опен-эйров и тюнинг-фестивалей, часть активно­стей проходит именно здесь, в помещении: дымит кальян, хрустит фастфуд и играет японская музыка. Пока часть аудитории обсуждает запчасти (их поиск ведётся как у всех: по разборкам и аукционам — никаких общих складов нет), другая осматривает сами авто­мобили. Как ни крути, а «Империю Вёдер / Buckets Empire» когда-то сформиро­вали именно тачки.

Куда идти: Ташкентская ул., 28, стр. 1
ВКонтакте: Buckets Empire

Фото: Артём Попович

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