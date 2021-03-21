Московский музей, набитый крутыми японскими машинами: репортаж
Константин Новацкий
Цветы сакуры у входа, музыкальный уголок, забитый двухкассетниками, десяток забавных мопедов, подсвеченный неоном токийский стрит-арт, бумажные фонари под потолком и, конечно, тачки. Крутые тачки. Турбовые хэтчбеки, спорткупе и седаны из семидесятых с велюровыми креслами и деревянной отделкой выстроились в три ряда, наполняя приятной теснотой территорию в тысячу квадратов. И всё это — в пределах Третьего транспортного кольца, в паре минут от метро. Да-да, мы в Москве.
Музеем Buckets Empire, по которому мы гуляем, рулит Игорь. Пару лет назад он раздобыл немного денег и вложился в небольшой ангар в ближайшем Подмосковье, куда поставил пару личных автомобилей и позвал друзей. Вскоре единомышленников стало так много, что мини-тусовка разрослась до приличной экспозиции редких «японок» (сейчас их больше пятидесяти) и переехала в Москву.
У коммьюнити Buckets Empire есть собственная фишка: тачки для музея должны быть старше 30 лет. А значит, «молодняк» вроде Skyline
Но... так даже лучше. Четырёхколёсная Япония до
Машины с одинаковыми шильдиками стоят рядком, и они совершенно разные внешне. Есть с круглыми фарами, есть — с квадратными, с умеренной и щедрой отделкой хромом, седаны, купе и хардтопы — изучать каждый из «Чайзеров» и «Марков» в этом музее можно долго. Игорь сетует на то, что частенько слышит фразу «А где у вас Toyota Mark II?». Да вот же, целая шеренга! Не ожидали?
В интерьерах абсолютного большинства машин из прошлого встречаются дизайнерские и эргономические забавности, которые мы привыкли видеть в современных моделях. Например, электроприводы кресел, круглые воздуховоды, как в Mercedes-Benz, ионизаторы воздуха для задних пассажиров или бокс-холодильник с вертикальной загрузкой, встроенный в заднюю полку седана Crown. Правда, чтобы достать оттуда напиток, нужно потрудиться: обернуться, сунуть руку под пластиковую крышку и, наконец, вынуть бутылку газировки или айс-кофе.
Экспонаты разрешено трогать — садиться в салоны, крутить рули, открывать капоты и багажники. Слегка непривычно для автомузея и, особенно, для «музея-стоянки», которым по факту считается Buckets Empire. Владельцы оставляют здесь свои личные машины на хранение, а как только настаёт сезон выездов и тусовок, они уезжают... Но приезжают другие! Игорь говорит: дефицита крутых моделей нет никогда.
Кстати, о крутышках. В конце коридоров из Тойот, по соседству с купе Celica Supra
С учётом массы в 735 кило неудивительно, что карманный турбо-City на заре восьмидесятых был злее собаки: по заводским замерам, эта табуретка пуляла до «сотни» за 7,8 секунды и развивала до
Из общей классической картины выбивается разве что Mazda Miata 1990 года цвета Пикачу — она стоит в «слепом» уголке выставки, рядом с купе Nissan 200SX и Mazda 929. Однако, с точки зрения логики, всё верно: это поколение с подъёмными фарами увидело свет в 1988 году и почти десять лет держалось на конвейере Мазды. На этом родстере ездит девушка-художник; она помогала обставлять помещение и оформлять уголки в духе токийских кварталов.
Стены отделаны граффити, углы украшены запчастями, заставлены двухколёсной техникой и подсвечены неоном. Цель Игоря — избавиться от тёмных бетонных углов и создать пёстрое пространство, где перестановка артефактов всякий раз меняла бы атмосферу и тематику.
Помимо летних опен-эйров и тюнинг-фестивалей, часть активностей проходит именно здесь, в помещении: дымит кальян, хрустит фастфуд и играет японская музыка. Пока часть аудитории обсуждает запчасти (их поиск ведётся как у всех: по разборкам и аукционам — никаких общих складов нет), другая осматривает сами автомобили. Как ни крути, а «Империю Вёдер / Buckets Empire» когда-то сформировали именно тачки.
Куда идти: Ташкентская ул., 28, стр. 1
ВКонтакте: Buckets Empire
Фото: Артём Попович