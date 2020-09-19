Для самых искушённых: 215-килограммовый сейф для часов в стиле Bugatti

Венцом коллекции названа витрина Grande Illusion Chiron с функцией сейфа — открыть её можно с помощью сканера отпечатков пальцев либо специальным чипом. Отсек для хранения часов, расположенный внутри основного корпуса, поднимается вверх и раскладывается.

Масса изделия, выполненного в духе лимитированного гиперкара Bugatti Chiron Super Sport 300+, составляет 215 килограммов. Украшают его часы Flying Minute Tourbillon Clock производства Buben&Zorweg. Примечательно, что немецкая фирма выпускает и более защищённые часовые сейфы — со сложными системами запирания и массой свыше 700 килограммов.

Совместная коллекция включает в себя также шкатулки-виндеры на несколько аксессуаров, подготовленные в различных вариантах оформления. Такие устройства нужны для безопасного хранения наручных часов с автоподзаводом — они крепятся в специальных вращающихся ячейках, которые не позволяют механизмам остановиться.