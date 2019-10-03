В Британии нашли автомобиль с огромными грыжами на колесе

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Автовоз с новыми Теслами загадочно сгорел на шоссе
Николай Андреев
В британском графстве Дербишир во время патрулирования улицы полицейские заметили странный Vauxhall Zafira. На правой передней шине автомобиля было множество грыж.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что на боковине покрышки китайской марки Grenlander образовалось 13 грыж разного размера. Возможно, они выросли после серии ударов о бордюр или другие препятствия.
При этом владелец Зафиры ездил, как ни в чем не бывало. Полицейские остановили его, когда он отвозил детей в школу. После лекции об опасности езды с такой шиной, которая может лопнуть в любой момент, автомобилист отправился в ближайший шиномонтаж, где ему заменили колесо.