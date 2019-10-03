В Британии нашли автомобиль с огромными грыжами на колесе

При ближайшем рассмотрении оказалось, что на боковине покрышки китайской марки Grenlander образовалось 13 грыж разного размера. Возможно, они выросли после серии ударов о бордюр или другие препятствия.

При этом владелец Зафиры ездил, как ни в чем не бывало. Полицейские остановили его, когда он отвозил детей в школу. После лекции об опасности езды с такой шиной, которая может лопнуть в любой момент, автомобилист отправился в ближайший шиномонтаж, где ему заменили колесо.