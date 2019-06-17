Импортные автомобили с пробегом подорожают, но не в 2019-м

Введение нового регламента получения свидетельства о безопасности колёсного транспортного средства (СБКТС), который планировали принять с 1 июля 2019 года, отложили до июля 2020-го. Причина — неготовность инфраструктуры к новым правилам, сообщает VL.RU.



Согласно этим правилам, лаборатории, которые имеют право проводить экспертизу и выдавать СБКТС, должны быть оборудованы площадками для осмотра машин, испытательными стендами и специальными разгонными полосами. Дооснащение действующих лабораторий оценивается в 30 миллионов рублей, а центров, готовых к новым требованиям уже сейчас, почти нет.

Так, на Дальнем Востоке функционирует всего одна аккредитованная лаборатория, позволяющая провести подобную экспертизу. Компания может принять до 50 машин в день, в то время как в регион импортируется до 5000 автомобилей в месяц.



Кроме того, осмотр автомобиля должен будет осуществляться строго в лаборатории. До пункта осмотра и обратно владелец должен доставить машину самостоятельно на эвакуаторе. Это повлечёт за собой дополнительные траты. Сейчас технические эксперты могут осматривать автомобили на таможне.

Наибольшие сложности от новых правил возникнут с праворульными японскими авто, у которых отсутствует VIN-номер. Если у машины есть VIN, лаборатория запросит одобрение типа транспортного средства у производителя, на основании которого можно выдать СБКТС. В противном случае придётся пройти процедуру сертификации.

СБКТС — документ, подтверждающий, что автомобиль или любое другое транспортное средство отвечает требованиям безопасности. Необходим для всех подержанных машин, ввозимых в страны ЕАЭС — Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. Эксплуатировать, продавать или сдавать в аренду машину без такого документа нельзя.