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Суперкар Brabham BT62, «способный ездить по потолку», получил новую дорожную версию

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Борис Закиров

Англо-австралийская компания Brabham Automotive представила суперкар BT62R — новую дорожную версию модели BT62, ещё более удобную для водителя. Новинка присоедини­лась к трековой модификации BT62 Ultimate Track и гоночной Competition. 

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  • Дорожный суперкар получил подвеску с регулировкой дорожного просвета, доработанный аэродинами­ческий обвес, новые угле­пластиковые сиденья с более мягкой обивкой, кондици­онер, обогрев лобового стекла, аудио­систему, камеру заднего вида и новую цифровую приборку с отдельными режимами для дороги и трека.

  • Для BT62R доступны два пакета опций: Signature Series и Celebration Series. Первая добавляет возмож­ность покрыть автомобиль особой ливреей от дизайнеров Brabham, а вторая отличается шильдиками из 18-каратного золота, углепластиковой отделкой интерьера и 35 вариантами окраски кузова, отсылающих к 35 победам Brabham в Формуле-1.

  • За сиденьями расположен всё тот же 5,4-литровый атмосферный V8, выдающий 710 лошадиных сил и 667 Нм крутящего момента.

  • Суперкар известен тем, что теоретически способен ездить по потолку: его аэродинами­ческий обвес может развивать прижимную силу в 1600 кило­граммов, что превышает массу машины (972 кило­грамма). Для этого надо разогнаться до 265 км/ч.

  • Стоимость BT62R ещё не объявлена. Поставки клиентам начнутся в ближайшие недели.

Как вам первый дорожный автомобиль Brabham?

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