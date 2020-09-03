Суперкар Brabham BT62, «способный ездить по потолку», получил новую дорожную версию
Борис Закиров
Англо-австралийская компания Brabham Automotive представила суперкар BT62R — новую дорожную версию модели BT62, ещё более удобную для водителя. Новинка присоединилась к трековой модификации BT62 Ultimate Track и гоночной Competition.
Дорожный суперкар получил подвеску с регулировкой дорожного просвета, доработанный аэродинамический обвес, новые углепластиковые сиденья с более мягкой обивкой, кондиционер, обогрев лобового стекла, аудиосистему, камеру заднего вида и новую цифровую приборку с отдельными режимами для дороги и трека.
Для BT62R доступны два пакета опций: Signature Series и Celebration Series. Первая добавляет возможность покрыть автомобиль особой ливреей от дизайнеров Brabham, а вторая отличается шильдиками из 18-каратного золота, углепластиковой отделкой интерьера и 35 вариантами окраски кузова, отсылающих к 35 победам Brabham в Формуле-1.
За сиденьями расположен всё тот же 5,4-литровый атмосферный V8, выдающий 710 лошадиных сил и 667 Нм крутящего момента.
Суперкар известен тем, что теоретически способен ездить по потолку: его аэродинамический обвес может развивать прижимную силу в 1600 килограммов, что превышает массу машины (972 килограмма). Для этого надо разогнаться до
265 км/ч.
Стоимость BT62R ещё не объявлена. Поставки клиентам начнутся в ближайшие недели.