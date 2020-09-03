Суперкар Brabham BT62, «способный ездить по потолку», получил новую дорожную версию

Дорожный суперкар получил подвеску с регулировкой дорожного просвета, доработанный аэродинами­ческий обвес, новые угле­пластиковые сиденья с более мягкой обивкой, кондици­онер, обогрев лобового стекла, аудио­систему, камеру заднего вида и новую цифровую приборку с отдельными режимами для дороги и трека.



Для BT62R доступны два пакета опций: Signature Series и Celebration Series. Первая добавляет возмож­ность покрыть автомобиль особой ливреей от дизайнеров Brabham, а вторая отличается шильдиками из 18-каратного золота, углепластиковой отделкой интерьера и 35 вариантами окраски кузова, отсылающих к 35 победам Brabham в Формуле-1.

За сиденьями расположен всё тот же 5,4-литровый атмосферный V8, выдающий 710 лошадиных сил и 667 Нм крутящего момента.

Суперкар известен тем, что теоретически способен ездить по потолку: его аэродинами­ческий обвес может развивать прижимную силу в 1600 кило­граммов, что превышает массу машины (972 кило­грамма). Для этого надо разогнаться до 265 км/ч.