Алтайский пожарный каждый день ездит на работу на 70-летнем броневике

В 2012 году товарищ Валерия случайно увидел в Кемеровской области этот БТР. От машины, по сути, остался один кузов, который владелец постепенно распиливал по частям и сдавал на металлолом.

Пожарный выкупил остатки бронемашины и потратил пять лет на восстановление. Найти оригинальные запчасти помогали энтузиасты со всей страны, а двигатель прислали из Белоруссии.

Бабайлов работает водителем пожарного автомобиля и на дежурство всегда ездит на своём БТР-40. Дорога до работы — примерно 7 километров, но в жизни раритетного БТРа случались и более дальние поездки, в Барнаул и даже в Новосибирск.