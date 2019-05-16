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Алтайский пожарный каждый день ездит на работу на 70-летнем броневике

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Николай Андреев

Житель Новоалтайска Валерий Бабайлов, который работает пожарным, спас от гибели военный бронеавтомобиль БТР-40 1949 года выпуска и теперь ездит на нём каждый день. И не только по городу.

  • В 2012 году товарищ Валерия случайно увидел в Кемеровской области этот БТР. От машины, по сути, остался один кузов, который владелец постепенно распиливал по частям и сдавал на металлолом.

  • Пожарный выкупил остатки бронемашины и потратил пять лет на восстановление. Найти оригинальные запчасти помогали энтузиасты со всей страны, а двигатель прислали из Белоруссии.

  • Бабайлов работает водителем пожарного автомобиля и на дежурство всегда ездит на своём БТР-40. Дорога до работы — примерно 7 километров, но в жизни раритетного БТРа случались и более дальние поездки, в Барнаул и даже в Новосибирск.

  • По словам Валерия, бронеавтомобиль очень часто останавливают сотрудники ГИБДД — «практически каждый, попадающийся на пути». Но проблем с законом у машины и её владельца нет: по документам БТР проходит как бронированный автомобиль (наряду с машинами инкассации), поэтому пожарный без проблем поставил его на учёт и даже оформил страховку.

Смогли бы ездить каждый день на 70-летнем бронированном автомобиле? 

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