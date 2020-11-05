Subaru показала ещё один тизер нового купе BRZ и назвала дату премьеры

Судя по снимкам прототипа , показанного на фести­вале Subiefest 2020, новый BRZ и соплат­форменное купе Toyota станут немного крупнее, при этом сохранят узнава­емый силуэт и посадочную формулу 2+2. Основные отличия от первого поко­ления будут заключаться в оформ­лении передней части и задних фонарей.

Купе оснастят 2,4-литровым четырёх­цилиндровым мотором (Subaru FA24D), звучание которого можно услышать в опублико­ванном видео­ролике. Неизвестно, получит он турбину или нет – в первом случае мощность может приблизиться к отметке 260 лошадиных сил, во втором мотор будет на 40 сил слабее. Car and Driver полагает, что авто­мобиль сохранит механическую трансмиссию.