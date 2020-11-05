Subaru показала ещё один тизер нового купе BRZ и назвала дату премьеры
Борис Закиров
Японская компания Subaru обнародовала новый снимок второго поколения спорткара BRZ и анонсировала его премьеру, которая состоится 18 ноября. Кроме того, опубликовано видео со звуком нового двигателя.
На снимке представлена оптика BRZ со светодиодными элементами и часть переднего воздухозаборника. Ранее компания поделилась снимком колеса и переднего крыла спорткара.
Судя по снимкам прототипа, показанного на фестивале Subiefest 2020, новый BRZ и соплатформенное купе Toyota станут немного крупнее, при этом сохранят узнаваемый силуэт и посадочную формулу 2+2. Основные отличия от первого поколения будут заключаться в оформлении передней части и задних фонарей.
Купе оснастят 2,4-литровым четырёхцилиндровым мотором (Subaru FA24D), звучание которого можно услышать в опубликованном видеоролике. Неизвестно, получит он турбину или нет – в первом случае мощность может приблизиться к отметке 260 лошадиных сил, во втором мотор будет на 40 сил слабее. Car and Driver полагает, что автомобиль сохранит механическую трансмиссию.
В США новинка выйдет во второй половине 2021 года. Ожидаемая стоимость – около 30 тысяч долларов (2,33 миллиона рублей). Это на 1155 долларов или 90 тысяч рублей дороже машины первого поколения.