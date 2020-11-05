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Subaru показала ещё один тизер нового купе BRZ и назвала дату премьеры

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Борис Закиров

Японская компания Subaru обнародовала новый снимок второго поко­ления спорткара BRZ и анонсиро­вала его премьеру, которая состоится 18 ноября. Кроме того, опублико­вано видео со звуком нового двигателя.

  • На снимке представлена оптика BRZ со свето­диодными элементами и часть переднего воздухо­заборника. Ранее компания поделилась снимком колеса и переднего крыла спорткара.

  • Судя по снимкам прототипа, показанного на фести­вале Subiefest 2020, новый BRZ и соплат­форменное купе Toyota станут немного крупнее, при этом сохранят узнава­емый силуэт и посадочную формулу 2+2. Основные отличия от первого поко­ления будут заключаться в оформ­лении передней части и задних фонарей.

  • Купе оснастят 2,4-литровым четырёх­цилиндровым мотором (Subaru FA24D), звучание которого можно услышать в опублико­ванном видео­ролике. Неизвестно, получит он турбину или нет – в первом случае мощность может приблизиться к отметке 260 лошадиных сил, во втором мотор будет на 40 сил слабее. Car and Driver полагает, что авто­мобиль сохранит механическую трансмиссию.

  • В США новинка выйдет во второй половине 2021 года. Ожидаемая стоимость – около 30 тысяч долларов (2,33 миллиона рублей). Это на 1155 долларов или 90 тысяч рублей дороже машины первого поколения.

Ждёте новые спорткупе от Subaru и Toyota?

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