Видео про новый спорткар Subaru BRZ запутало фанатов
Борис Закиров
Компания Subaru поделилась ещё одним видеотизером спорткара BRZ нового поколения перед премьерой модели, которая состоится 18 ноября. Тизер озадачил пользователей фанатских форумов. Некоторые из них предположили, что видео намекает на подруливающую заднюю ось, пишет издание CarAdvice.
В опубликованном ролике продемонстрирована езда на новом BRZ в управляемом заносе. Крупным планом показана нижняя часть машины и оба колеса. При этом ракурс съёмки подобран так, чтобы у пользователей создалось впечатление, что заднее колесо спорткара слегка повёрнуто внутрь.
Однако издание считает, что Subaru специально вводит фанатов в заблуждение и BRZ, как и его «близнец» Toyota GR 86 (предполагаемое название модели), сохранят прежнюю платформу. К тому же такие бюджетные модели вряд ли получат технологию, применяемую преимущественно в дорогих машинах Lamborghini, Mercedes-Benz, Audi.
Ранее Subaru делилась снимками оптики и колёсного диска новинки. Они, как и фотографии прототипа с фестиваля Subiefest 2020, говорят о сохранении спорткаром узнаваемого силуэта и посадочной формулы 2+2 при небольшом увеличении размеров. Основные внешние отличия будут касаться передней и задней оптики, которая получит светодиодные элементы.
Соплатформенные купе оснастят мотором Subaru FA24D: подтверждены 4 цилиндра, но неизвестно, будет ли он турбированным. В атмосферном исполнении он может развивать 220 лошадиных сил, а турбонаддув позволит добавить ещё 40. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» или новый автомат.
Старт продаж новинки в США намечен на вторую половину 2021 года. Ожидаемая стоимость — около 30 тысяч долларов (2,33 миллиона рублей). Это на 1155 долларов или 90 тысяч рублей больше стоимости купе первого поколения.