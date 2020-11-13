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Видео про новый спорткар Subaru BRZ запутало фанатов

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Борис Закиров

Компания Subaru поделилась ещё одним видео­тизером спорткара BRZ нового поколения перед премьерой модели, которая состоится 18 ноября. Тизер озадачил пользо­вателей фанатских форумов. Некоторые из них пред­положили, что видео намекает на подрули­вающую заднюю ось, пишет издание CarAdvice.

  • В опубликованном ролике продемонстри­рована езда на новом BRZ в управляемом заносе. Крупным планом показана нижняя часть машины и оба колеса. При этом ракурс съёмки подобран так, чтобы у пользо­вателей создалось впечатление, что заднее колесо спорткара слегка повёрнуто внутрь.

  • Однако издание считает, что Subaru специально вводит фанатов в заблуж­дение и BRZ, как и его «близнец» Toyota GR 86 (пред­полагаемое название модели), сохранят прежнюю платформу. К тому же такие бюджетные модели вряд ли получат технологию, применяемую преимуще­ственно в дорогих машинах Lamborghini, Mercedes-Benz, Audi.

  • Ранее Subaru делилась снимками оптики и колёсного диска новинки. Они, как и фото­графии прототипа с фестиваля Subiefest 2020, говорят о сохранении спорткаром узнава­емого силуэта и посадочной формулы 2+2 при небольшом увеличении размеров. Основные внешние отличия будут касаться передней и задней оптики, которая получит светодиодные элементы.

  • Соплатформенные купе оснастят мотором Subaru FA24D: подтверж­дены 4 цилиндра, но неизвестно, будет ли он турбиро­ванным. В атмо­сферном испол­нении он может развивать 220 лошадиных сил, а турбо­наддув позволит добавить ещё 40. Трансмиссия — шести­ступен­чатая «механика» или новый автомат.

  • Старт продаж новинки в США намечен на вторую половину 2021 года. Ожидаемая стоимость — около 30 тысяч долларов (2,33 миллиона рублей). Это на 1155 долларов или 90 тысяч рублей больше стоимости купе первого поколения.

Как считаете, получит Subaru BRZ подруливающую заднюю ось?

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