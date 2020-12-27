Видео: спортпрототип BRX Hunter для Дакара и Себастьена Лёба показали во всех деталях
Михаил Кондратьев
Спортпрототип BRX Hunter, который прежде показывался только в камуфляже, раскрыт полностью. За рулём этого внедорожника на старт легендарного ралли-марафона выйдет девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб. Видео с подробным знакомством опубликовано на YouTube-канале Top Gear.
«Хантер» построен известной британской фирмой Prodrive, специализирующейся на гоночных машинах и различных соревнованиях (на её счету три чемпионских титула WRC). Дизайном кузова занимался экс-дизайнер Иэн Каллум, а двигатель позаимствован у Ford — это 3,5-литровый V6 с двумя турбинами, который устанавливается в том числе в суперкар GT.
BRX Hunter представляет собой почти двухтонный автомобиль с трубчатым каркасом и особой компоновкой. Например, двигатель у него спереди, что обычно, но сконструирована машина таким образом, что он практически целиком размещён под лобовым стеклом. В кузовных панелях и под задней частью «Хантера» находятся три запасных колеса. В подвеске спортпрототипа использованы двойные поперечные рычаги и сдвоенные амортизаторы.
«Шестёрка» Ecoboost развивает здесь 400 сил при 700 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, привод — полный, с тремя дифференциалами.
Дакар 2021 года стартует 3 января и пройдёт на территории Саудовской Аравии. Соревнование включит в себя 12 этапов и около пяти тысяч километров пути. Для Лёба лучшим достижением на ралли-марафоне пока остаётся второе место, которое он занял в 2017 году с командой Peugeot.