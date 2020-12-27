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Видео: спортпрототип BRX Hunter для Дакара и Себастьена Лёба показали во всех деталях

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Михаил Кондратьев

Спортпрототип BRX Hunter, который прежде показывался только в камуфляже, раскрыт полностью. За рулём этого внедорож­ника на старт легендарного ралли-марафона выйдет девяти­кратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб. Видео с подробным знаком­ством опубликовано на YouTube-канале Top Gear.

  • «Хантер» построен известной британской фирмой Prodrive, специали­зирующейся на гоночных машинах и различных сорев­нованиях (на её счету три чемпион­ских титула WRC). Дизайном кузова занимался экс-дизайнер Иэн Каллум, а двигатель позаим­ствован у Ford — это 3,5-литровый V6 с двумя турбинами, который устанав­ливается в том числе в суперкар GT.

  • BRX Hunter представляет собой почти двухтонный авто­мобиль с трубчатым каркасом и особой компоновкой. Например, двигатель у него спереди, что обычно, но сконстру­ирована машина таким образом, что он практически целиком размещён под лобовым стеклом. В кузовных панелях и под задней частью «Хантера» находятся три запасных колеса. В подвеске спорт­прототипа исполь­зованы двойные попереч­ные рычаги и сдвоенные амортизаторы.

  • «Шестёрка» Ecoboost развивает здесь 400 сил при 700 Нм крутящего момента и работает в паре с шести­ступен­чатой секвентальной коробкой передач, привод — полный, с тремя дифферен­циалами.

  • Дакар 2021 года стартует 3 января и пройдёт на территории Саудовской Аравии. Сорев­нование включит в себя 12 этапов и около пяти тысяч километров пути. Для Лёба лучшим достиже­нием на ралли-марафоне пока остаётся второе место, которое он занял в 2017 году с командой Peugeot.

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