Видео: спортпрототип BRX Hunter для Дакара и Себастьена Лёба показали во всех деталях

«Хантер» построен известной британской фирмой Prodrive, специали­зирующейся на гоночных машинах и различных сорев­нованиях (на её счету три чемпион­ских титула WRC). Дизайном кузова занимался экс-дизайнер Иэн Каллум, а двигатель позаим­ствован у Ford — это 3,5-литровый V6 с двумя турбинами, который устанав­ливается в том числе в суперкар GT.

BRX Hunter представляет собой почти двухтонный авто­мобиль с трубчатым каркасом и особой компоновкой. Например, двигатель у него спереди, что обычно, но сконстру­ирована машина таким образом, что он практически целиком размещён под лобовым стеклом. В кузовных панелях и под задней частью «Хантера» находятся три запасных колеса. В подвеске спорт­прототипа исполь­зованы двойные попереч­ные рычаги и сдвоенные амортизаторы.

«Шестёрка» Ecoboost развивает здесь 400 сил при 700 Нм крутящего момента и работает в паре с шести­ступен­чатой секвентальной коробкой передач, привод — полный, с тремя дифферен­циалами.