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Хардкорный внедорожник Hunter для Дакара выпустят на улицы

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Дмитрий Елизаров

Компания Prodrive, построившая для команды BRX супербагги Hunter, планирует разработать его моди­фикацию для дорог общего пользо­вания. Как пишет Autocar, серийный внедорожник сохранит необычную внешность, но получит ещё более мощный мотор. Ожидаемый ценник — как минимум внушительный: от миллиона фунтов (более 104 миллионов рублей).

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  • BRX Hunter, участвовавший в Дакаре, был оснащён 3,5-литровым турбиро­ванным V6 от Ford с отдачей около 400 л.с. Мощность двигателя была ограничена в соответ­ствии с регламентом ралли-марафона. Однако при разработке граждан­ской версии инженеры Prodrive никакими ограниче­ниями не связаны, поэтому мотор будет форсирован. Как заявил изданию глава фирмы Дэвид Ричардс, возмож­ности двигателя позволяют получить от него около 500 л.с.

  • Будущую машину её разработчики называют «первым в мире гиперкаром для пустынь»: благодаря подвеске от дакаровского прототипа гражданский Hunter сможет носиться по дюнам со скоростью 150–160 км/ч. По словам Ричардса, сохранят внедорожнику и объёмный топливный бак.

  • По сути, единственное, что подвергнется серьёзной переделке, — это салон Хантера. Гоночный интерьер прототипа заменят более комфортной архитектурой, подходящей для еже­дневного использо­вания. В Prodrive заявили, что над новым салоном уже работает команда дизайнеров во главе с Иэном Каллэмом, бывшим директором по дизайну компании Jaguar и создателем внешности оригинального BRX Hunter.

  • Собирать внедорожник планируется на мощностях Prodrive, а первые серийные машины могут появиться уже к концу нынешнего года. Количество запланиро­ванных к произ­водству экземпляров пока не уточняется.

  • В рамках Дакара внедорожники Hunter пилотиро­вали гонщики Нани Рома и Себастьен Лёб. Лучшим резуль­татом стало пятое место Рома в общем зачёте. В Prodrive связывают не слишком удачные итоги гонки с неверным подбором шин, а также с отсут­ствием марафонского опыта у штурманов.

Внедорожник за сто миллионов — как вам?

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