Хардкорный внедорожник Hunter для Дакара выпустят на улицы
Дмитрий Елизаров
Компания Prodrive, построившая для команды BRX супербагги Hunter, планирует разработать его модификацию для дорог общего пользования. Как пишет Autocar, серийный внедорожник сохранит необычную внешность, но получит ещё более мощный мотор. Ожидаемый ценник — как минимум внушительный: от миллиона фунтов (более 104 миллионов рублей).
BRX Hunter, участвовавший в Дакаре, был оснащён 3,5-литровым турбированным V6 от Ford с отдачей около 400 л.с. Мощность двигателя была ограничена в соответствии с регламентом ралли-марафона. Однако при разработке гражданской версии инженеры Prodrive никакими ограничениями не связаны, поэтому мотор будет форсирован. Как заявил изданию глава фирмы Дэвид Ричардс, возможности двигателя позволяют получить от него около 500 л.с.
Будущую машину её разработчики называют «первым в мире гиперкаром для пустынь»: благодаря подвеске от дакаровского прототипа гражданский Hunter сможет носиться по дюнам со скоростью 150–
160 км/ч.По словам Ричардса, сохранят внедорожнику и объёмный топливный бак.
По сути, единственное, что подвергнется серьёзной переделке, — это салон Хантера. Гоночный интерьер прототипа заменят более комфортной архитектурой, подходящей для ежедневного использования. В Prodrive заявили, что над новым салоном уже работает команда дизайнеров во главе с Иэном Каллэмом, бывшим директором по дизайну компании Jaguar и создателем внешности оригинального BRX Hunter.
Собирать внедорожник планируется на мощностях Prodrive, а первые серийные машины могут появиться уже к концу нынешнего года. Количество запланированных к производству экземпляров пока не уточняется.
В рамках Дакара внедорожники Hunter пилотировали гонщики Нани Рома и Себастьен Лёб. Лучшим результатом стало пятое место Рома в общем зачёте. В Prodrive связывают не слишком удачные итоги гонки с неверным подбором шин, а также с отсутствием марафонского опыта у штурманов.