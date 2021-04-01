Хардкорный внедорожник Hunter для Дакара выпустят на улицы

BRX Hunter, участвовавший в Дакаре, был оснащён 3,5-литровым турбиро­ванным V6 от Ford с отдачей около 400 л.с. Мощность двигателя была ограничена в соответ­ствии с регламентом ралли-марафона. Однако при разработке граждан­ской версии инженеры Prodrive никакими ограниче­ниями не связаны, поэтому мотор будет форсирован. Как заявил изданию глава фирмы Дэвид Ричардс, возмож­ности двигателя позволяют получить от него около 500 л.с.

Будущую машину её разработчики называют «первым в мире гиперкаром для пустынь»: благодаря подвеске от дакаровского прототипа гражданский Hunter сможет носиться по дюнам со скоростью 150– 160 км/ч. По словам Ричардса, сохранят внедорожнику и объёмный топливный бак.

По сути, единственное, что подвергнется серьёзной переделке, — это салон Хантера. Гоночный интерьер прототипа заменят более комфортной архитектурой, подходящей для еже­дневного использо­вания. В Prodrive заявили, что над новым салоном уже работает команда дизайнеров во главе с Иэном Каллэмом, бывшим директором по дизайну компании Jaguar и создателем внешности оригинального BRX Hunter.

Собирать внедорожник планируется на мощностях Prodrive, а первые серийные машины могут появиться уже к концу нынешнего года. Количество запланиро­ванных к произ­водству экземпляров пока не уточняется.