Рамный внедорожник Tank 700 запатентовали в России

Материал по теме
Танки! Самый полный гид по линейке китайских внедорожников со звучным названием Tank
ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения
Кирилл Малышев
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на китайский внедорожник Tank 700. Документ подтверждает защиту авторских прав в России, однако не означает, что машина появится на нашем рынке.
Бренд Tank принадлежит корпорации Great Wall и создан для выпуска исключительно рамных внедорожников. Ранее марка запатентовала в России ещё три модели. Это среднеразмерные 300 и 400, а также флагманский полноприводник с индексом 800.