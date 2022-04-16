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Рамный внедорожник Tank 700 запатентовали в России

Новости

Кирилл Малышев

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на китайский внедорожник Tank 700. Документ подтверждает защиту авторских прав в России, однако не означает, что машина появится на нашем рынке.    

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  • Tank 700 показали в прошлом году на автосалоне в Шанхае. Патентные рисунки повторяют ту машину в точности, хотя она носила статус концепта. С тех пор никаких новостей о модели и её продвижении к конвейеру нет.
  • Внедорожнику обещают рамную конструкцию, независимые переднюю и заднюю подвески, блокировки всех трёх дифференциалов. В гамме будут турбомоторы объёмом два и три литра. Пока это всё, что известно о машине.

Бренд Tank принадлежит корпорации Great Wall и создан для выпуска исключительно рамных внедорожников. Ранее марка запатентовала в России ещё три модели. Это среднеразмерные 300 и 400, а также флагманский полноприводник с индексом 800.

Как вам китайский рамник Tank?

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