Электрический кроссовер MINI: первое изображение

Рассекречен брутальный кроссовер SsangYong Torres: 1,5-литровый турбомотор и три экрана

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Кирилл Малышев

В Южной Корее состоялась премьера кроссовера SsangYong Torres. Анонси­рованная в мае электрическая версия вседорожника пока задерживается, рассекречен только бензиновый вариант. Стоит такой от 26,9 до 30,4 миллиона вон (1,2–1,38 миллиона рублей).

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  • Рядная «турбочетвёрка» объёмом 1,5 литра, дополненная стартер-генератором, выдаёт 170 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у машины полный, за подключение задних колёс отвечает муфта.
  • Габаритные размеры новинки пока не раскрыты, но известно, что она займёт нишу между моделями Korando и Rexton, длина которых 4,45 и 4,85 метра соответственно.
  • Внешность Торреса получилась брутальной, однако в ней можно без труда найти заимствования у других моделей. Решётка радиатора с шестью вертикальными планками навевает ассоциации с маркой Jeep, а фары похожи на светотехнику Range Rover Evoque. На правой задней стойке есть небольшой внешний ящик для мелких вещей, как у Land Rover Defender.
  • На кузове кроссовера много острых граней и ломаных линий. На пятой двери имеется имитация чехла запаски. Колёсные диски могут быть диаметром от 17 до 20 дюймов. Объём багажника в пятиместной конфигурации салона составляет 703 литра.
  • Салон Torres оборудован тремя дисплеями один из них выполняет функцию приборной панели и входит в базовую комплектацию модели. На торпедо также имеется 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Под ним — сенсорный блок управления микроклиматом, вентиляцией и подогревом передних сидений. В оснащение кроссовера входят вентиляция передних сидений, семь подушек безопасности, все современные ассистенты водителя.

Заказы на новинку в Корее уже принимаются. Электрическая версия должна выйти в 2023 году. Torres назван в честь национального природного парка Торрес-дель-Пайне в южноамериканской Патагонии, который известен своими экзотическими природными пейзажами.

Брутальный дизайн для кроссовера — это:

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