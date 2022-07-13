Кроссовер Haval Cool Dog с 184-сильным мотором будут продавать в Китае по цене Lada Vesta

Материал по теме
В России подешевели автомобили Haval
Иранские машины на «Москвиче», упрощённая «Нива» и благотворительность УАЗа. Главное за день
Кирилл Малышев
После раскрытых по отдельности в течение этого года внешности и интерьера компания Haval официально рассекретила кроссовер Cool Dog («Крутая собака»). Стартовал приём предзаказов: машина стоит от 120 до 150 тысяч юаней, поставки начнутся в III квартале года. По актуальному курсу это 1-1,5 миллиона рублей — официальная цена в России Лады Веста.
Последней новинкой марки Haval в России стал представленный месяц назад кроссовер Dargo. Модель тульской сборки предлагается с 192-сильным турбомотором 2.0, преселективным «роботом», передним или полным приводом. Стоит автомобиль от 3,2 до 3,75 миллиона рублей.