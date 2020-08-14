На продажу выставят «глазастый» суперкар Cizeta, который принадлежал султану Брунея

Купе обладает уникальным двигателем V16 объёмом шесть литров, спроекти­рованным Оливьеро Педрацци. В нём 64 клапана, 4 головки блока цилиндров (на каждые 4 цилиндра), 8 распред­валов и 2 системы впрыска топлива. Отдача – 540 л.с., чего хватало для разгона до сотни за четыре секунды и для максималки в 328 км/ч.

Над дизайном работали Клаудио Замполли и Марчелло Гандини, приложившие руку к нескольким моделям Lamborghini. При этом у Cizeta хватает оригинальных деталей — вроде четырёх подъёмных фар спереди и выведенного по центру выпуска.

Марка Cizeta была анонсирована в 1991 году как совместный проект Клаудила Замполли (название Cizeta – это буквы CZ, его инициалы на латинице) и Джорджо Мородёра. Изначально проект назывался Cizeta-Moroder V16T, но позднее второй партнёр покинул компанию и название сократили. Авто­мобили собирали до 1995 года, но ещё пара машин увидела свет в 1999-м и 2003-м году.