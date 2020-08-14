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На продажу выставят «глазастый» суперкар Cizeta, который принадлежал султану Брунея

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Кирилл Малышев

На продажу выставят необычный суперкар Cizeta V16T, побывавший в коллекции султана Брунея. Он оснащён двигателем редкой конфигурации V16, а общий тираж машины не превышает 20 экзем­пляров. Её разработали создатели Lamborghini, пишет The Drive.

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  • Купе обладает уникальным двигателем V16 объёмом шесть литров, спроекти­рованным Оливьеро Педрацци. В нём 64 клапана, 4 головки блока цилиндров (на каждые 4 цилиндра), 8 распред­валов и 2 системы впрыска топлива. Отдача – 540 л.с., чего хватало для разгона до сотни за четыре секунды и для максималки в 328 км/ч.

  • Над дизайном работали Клаудио Замполли и Марчелло Гандини, приложившие руку к нескольким моделям Lamborghini. При этом у Cizeta хватает оригинальных деталей — вроде четырёх подъёмных фар спереди и выведенного по центру выпуска.

  • Марка Cizeta была анонсирована в 1991 году как совместный проект Клаудила Замполли (название Cizeta – это буквы CZ, его инициалы на латинице) и Джорджо Мородёра. Изначально проект назывался Cizeta-Moroder V16T, но позднее второй партнёр покинул компанию и название сократили. Авто­мобили собирали до 1995 года, но ещё пара машин увидела свет в 1999-м и 2003-м году.

  • Выставленная на продажу машина принадлежала султану Брунея, который известен своей автомобильной коллекцией, насчиты­вающей около 2500 машин. В ней есть как сравни­тельно массовые модели, вроде BMW E34 и Mercedes-Benz W129, так и построенные в един­ственном экзем­пляре автомобили по спецзаказу. При этом уточняется, что эта Cizeta в Брунее никогда не была, а хранилась в Сингапуре.

Собрали бы себе коллекцию автомобилей?

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