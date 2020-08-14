На продажу выставят «глазастый» суперкар Cizeta, который принадлежал султану Брунея
Кирилл Малышев
На продажу выставят необычный суперкар Cizeta V16T, побывавший в коллекции султана Брунея. Он оснащён двигателем редкой конфигурации V16, а общий тираж машины не превышает 20 экземпляров. Её разработали создатели Lamborghini, пишет The Drive.
Купе обладает уникальным двигателем V16 объёмом шесть литров, спроектированным Оливьеро Педрацци. В нём 64 клапана, 4 головки блока цилиндров (на каждые 4 цилиндра), 8 распредвалов и 2 системы впрыска топлива. Отдача – 540 л.с., чего хватало для разгона до сотни за четыре секунды и для максималки в
328 км/ч.
Над дизайном работали Клаудио Замполли и Марчелло Гандини, приложившие руку к нескольким моделям Lamborghini. При этом у Cizeta хватает оригинальных деталей — вроде четырёх подъёмных фар спереди и выведенного по центру выпуска.
Марка Cizeta была анонсирована в 1991 году как совместный проект Клаудила Замполли (название Cizeta – это буквы CZ, его инициалы на латинице) и Джорджо Мородёра. Изначально проект назывался Cizeta-Moroder V16T, но позднее второй партнёр покинул компанию и название сократили. Автомобили собирали до 1995 года, но ещё пара машин увидела свет в
1999-ми 2003-мгоду.
Выставленная на продажу машина принадлежала султану Брунея, который известен своей автомобильной коллекцией, насчитывающей около 2500 машин. В ней есть как сравнительно массовые модели, вроде BMW E34 и Mercedes-Benz W129, так и построенные в единственном экземпляре автомобили по спецзаказу. При этом уточняется, что эта Cizeta в Брунее никогда не была, а хранилась в Сингапуре.