Нет денег на Bugatti Veyron? Купите салон от него
На eBay на продажу выставили салон от Bugatti Veyron коричневого цвета. За набор элементов салона гиперкара просят 149 999 долларов – это на 6 399 долларов больше, чем в США стоит новый Porsche 911 GT3.
Интерьер продает американский автодилер, который торгует эксклюзивными машинами, в том числе Bugatti. В описании лота говорится, что клиент компании купил Veyron, но после покупки вдруг захотел черный салон. Его заказ был выполнен, а снятые детали остались у продавца.
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В набор входят кресла, ремни безопасности, дверные карты, кнопки, блок управления климат-контролем, руль, крышка бардачка и центральная консоль. Элементы находятся в идеальном состоянии и хранятся в специальном помещении с системой контроля температуры.
Элементы интерьера подойдут ко всем «Вейронам», выпущенным с 2006 по 2015 год.