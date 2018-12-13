Нет денег на Bugatti Veyron? Купите салон от него

Интерьер продает американский автодилер, который торгует эксклюзивными машинами, в том числе Bugatti. В описании лота говорится, что клиент компании купил Veyron, но после покупки вдруг захотел черный салон. Его заказ был выполнен, а снятые детали остались у продавца.

В набор входят кресла, ремни безопасности, дверные карты, кнопки, блок управления климат-контролем, руль, крышка бардачка и центральная консоль. Элементы находятся в идеальном состоянии и хранятся в специальном помещении с системой контроля температуры.

Элементы интерьера подойдут ко всем «Вейронам», выпущенным с 2006 по 2015 год.