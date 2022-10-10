Новый и старый суперкары Mercedes-AMG сравнили в дрэге

Брошенные у границы машины, изменения ПДД и обзор диковинного Chevrolet. Главное за день
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! По прогнозам экспертов, в 2022 году в мире будет продано 10,6 миллиона электрокаров и гибридов. Общее количество батарейных машин в эксплуатации достигнет 27 миллионов, при этом 70 процентов из них окажутся полностью электрическими. С этими знаниями переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру. 

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Объявления недели на Авто.ру

Культовые немецкие автомобили 1990-х, бесконечно стильная Тойота, монстр-трак и другие машины, которые не оставят вас равнодушными. Ведь это же наша еженедельная подборка самых интересных объявлений на Авто.р

Откуда не ждали: тест Chevrolet Captiva

Официальные поставки автомобилей концерна GM на наш рынок прекратились ещё в апреле. Зато с тех пор набирает обороты параллельный импорт! И благодаря ему в Россию поехали машины, которые мы не рассчитывали увидеть раньше. Одна из таких диковин — Chevrolet Captiva второго поколения. Давайте знакомиться!

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Ограничения для самокатов, синяя разметка и островки безопасности: рассказываем обо всех важных изменениях, которые случились с ПДД!

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Новый герой рубрики «Старые, но не бесполезные» — автомобиль, который не должен был появиться. Не до конца понятно даже, кто решился на этот странный эксперимент, однако в результате родился шедевр. Вспоминаем историю красивого и талантливого, но почти неизвестного суперкара Isuzu 4200R!

Кстати!

Разбираемся, какие сложности могут возникнуть при продаже машины из-за наличия у неё электронного ПТС и как их избежать.

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