Брошенные у границы машины, изменения ПДД и обзор диковинного Chevrolet. Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! По прогнозам экспертов, в 2022 году в мире будет продано 10,6 миллиона электрокаров и гибридов. Общее количество батарейных машин в эксплуатации достигнет 27 миллионов, при этом 70 процентов из них окажутся полностью электрическими. С этими знаниями переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
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Объявления недели на Авто.ру
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Откуда не ждали: тест Chevrolet Captiva
Официальные поставки автомобилей концерна GM на наш рынок прекратились ещё в апреле. Зато с тех пор набирает обороты параллельный импорт! И благодаря ему в Россию поехали машины, которые мы не рассчитывали увидеть раньше. Одна из таких диковин — Chevrolet Captiva второго поколения. Давайте знакомиться!
Немного важных новостей
- МВД эвакуирует автомобили, брошенные на границе России и Грузии
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- Студенты разогнали электрокар до 100 км/ч за 1,416 секунды
- Раскрыт интерьер роскошного китайского минивэна Zeekr 009
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Новый герой рубрики «Старые, но не бесполезные» — автомобиль, который не должен был появиться. Не до конца понятно даже, кто решился на этот странный эксперимент, однако в результате родился шедевр. Вспоминаем историю красивого и талантливого, но почти неизвестного суперкара Isuzu 4200R!
Кстати!
Разбираемся, какие сложности могут возникнуть при продаже машины из-за наличия у неё электронного ПТС и как их избежать.