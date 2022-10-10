Брошенные у границы машины, изменения ПДД и обзор диковинного Chevrolet. Главное за день

Ограничения для самокатов, синяя разметка и островки безопасности: рассказываем обо всех важных изменениях, которые случились с ПДД!

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Новый герой рубрики «Старые, но не бесполезные» — автомобиль, который не должен был появиться. Не до конца понятно даже, кто решился на этот странный эксперимент, однако в результате родился шедевр. Вспоминаем историю красивого и талантливого, но почти неизвестного суперкара Isuzu 4200R!