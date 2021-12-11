Брошенные машины, которые настолько ужасны, что... прекрасны. Фото(рендер)пост

Американский художник под псевдонимом Ruben задался вопросом: почему, когда дело доходит до 3D-рендеров, авторы зачастую изображают автомобили новыми и блестящими? Неужели старые машины, брошенные на произвол судьбы, не заслужили внимания? И он решил это исправить!
Несмотря на предельное сходство с какой-нибудь калифорнийской или техасской глубинкой, проект The ugliest cars ever photographed («Самые уродливые машины когда-либо сфотографированные») не фотографический. Всё, что вы видите на изображениях — детально проработанные рендеры!
Старые Subaru и Dodge, перекошенный из-за отсутствия двигатель Ford Mustang — все эти машины на самом деле ненастоящие! Поразительно, насколько реалистичными могут быть компьютерные изображения, когда за дело берётся профессионал, не правда ли?
Изображения: Ruben