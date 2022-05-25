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Брошенная машина на парковке: как от неё избавиться? Отвечает юрист

Разбор

Владислав Жук

Брошенные или забытые владельцами автомобили могут стоять во дворах годами, и способов освободить занятое место не так много. Но если машина действительно бесхозная, то убрать её всё-таки можно.

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«На парковке у дома на протяжении двух лет стоит пикап без номерных знаков. Как его убрать из двора? Куда обращаться?»

Владислав Жук

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры»

Если у автомобиля нет номеров, то он считается бесхозным — и это самый простой случай из возможных. Машину без номеров можно утилизировать за счёт города. Для этого достаточно обратиться в местную администрацию от имени жителя или от управляющей компании с указанием адреса и модели машины, а также описать, как долго она стоит на одном месте. В администрации сформируют комиссию, которая приедет на место и определит, действительно ли автомобиль имеет признаки брошенного. После чего бесхозную машину должны будут переместить на специализированную стоянку.

Если же у машины есть номера, то эвакуация может быть произведена только по решению суда. Схема в этом случае будет более сложной и долгой. После получения заявления комиссия начнёт искать собственника через органы ГИБДД и МВД. Если его найдут, то потребуют либо убрать машину с общественной парковки, либо привести её в нормальное состояние. Если владелец не отыщется, то последует обращение в суд, который сможет передать автомобиль в собственность города, после чего администрация будет вправе переместить машину на спецстоянку. 

Впрочем, собственника можно и не искать, если автомобиль разукомплектован или разбит настолько, что явно не подлежит восстановлению. Хотя власти всё равно сначала попытаются найти владельца — чтобы утилизировать или убрать автомобиль за его счёт. А если он не согласится, то сделают это сами.

У вас во дворе есть брошенные автомобили

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