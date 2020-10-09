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Названа причина исчезновения внедорожника Lada 4x4 Bronto

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Дмитрий Елизаров

На АвтоВАЗе ещё не решили, стоит ли возобновлять выпуск особой внедорожной модификации Lada 4x4 Bronto. Модель ранее пропала с официального сайта завода и, как пишет паблик AvtoVAZ News, может не вернуться: она признана невыгодной для предприятия ввиду серьёзных затрат на производство.

  • Большие затраты источники паблика объясняют непродуманной логистикой: сваренный, но неокрашен­ный кузов Bronto доставляют для досборки на линию дочернего пред­приятия ВИС-Авто, затем возвращают на АвтоВАЗ для окраски и только после этого — снова на ВИС-Авто — собирают сам автомобиль.

  • Расходы на сборку вынуждают произво­дителя повышать продажную цену машин, что негативно сказы­вается на спросе.

  • Ранее АвтоВАЗ объяснял исчезновение Lada 4x4 Bronto с официального сайта завода тем, что складские запасы модели подошли к концу. Было обещано, что продажи возобно­вятся, когда Бронто появится в наличии. По другой версии, сборка внедорож­ника была прекращена ещё весной для подготовки к выпуску модели, обнов­лённой вслед за гражданской Lada 4x4. Однако рестайлинга версия Bronto так и не дождалась.

  • Окончательное решение о судьбе модели руко­водство завода должно принять до конца нынешнего года.

  • До снятия с продажи цена внедорожника составляла от 742 900 до 806 900 рублей. Обычная Lada 4x4 стоит сейчас как минимум 581 900 рублей за трёхдверный кузов и 624 900 рублей — за пятидверную модификацию.

Нужна вообще АвтоВАЗу Lada 4x4 Bronto?

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