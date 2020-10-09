Названа причина исчезновения внедорожника Lada 4x4 Bronto

Большие затраты источники паблика объясняют непродуманной логистикой: сваренный, но неокрашен­ный кузов Bronto доставляют для досборки на линию дочернего пред­приятия ВИС-Авто, затем возвращают на АвтоВАЗ для окраски и только после этого — снова на ВИС-Авто — собирают сам автомобиль.

Расходы на сборку вынуждают произво­дителя повышать продажную цену машин, что негативно сказы­вается на спросе.

Ранее АвтоВАЗ объяснял исчезновение Lada 4x4 Bronto с официального сайта завода тем, что складские запасы модели подошли к концу. Было обещано, что продажи возобно­вятся, когда Бронто появится в наличии. По другой версии, сборка внедорож­ника была прекращена ещё весной для подготовки к выпуску модели, обнов­лённой вслед за гражданской Lada 4x4. Однако рестайлинга версия Bronto так и не дождалась.

Окончательное решение о судьбе модели руко­водство завода должно принять до конца нынешнего года.