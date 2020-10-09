Названа причина исчезновения внедорожника Lada 4x4 Bronto
Дмитрий Елизаров
На АвтоВАЗе ещё не решили, стоит ли возобновлять выпуск особой внедорожной модификации Lada 4x4 Bronto. Модель ранее пропала с официального сайта завода и, как пишет паблик AvtoVAZ News, может не вернуться: она признана невыгодной для предприятия ввиду серьёзных затрат на производство.
Большие затраты источники паблика объясняют непродуманной логистикой: сваренный, но неокрашенный кузов Bronto доставляют для досборки на линию дочернего предприятия ВИС-Авто, затем возвращают на АвтоВАЗ для окраски и только после этого — снова на ВИС-Авто — собирают сам автомобиль.
Расходы на сборку вынуждают производителя повышать продажную цену машин, что негативно сказывается на спросе.
Ранее АвтоВАЗ объяснял исчезновение Lada 4x4 Bronto с официального сайта завода тем, что складские запасы модели подошли к концу. Было обещано, что продажи возобновятся, когда Бронто появится в наличии. По другой версии, сборка внедорожника была прекращена ещё весной для подготовки к выпуску модели, обновлённой вслед за гражданской Lada 4x4. Однако рестайлинга версия Bronto так и не дождалась.
Окончательное решение о судьбе модели руководство завода должно принять до конца нынешнего года.
До снятия с продажи цена внедорожника составляла от 742 900 до 806 900 рублей. Обычная Lada 4x4 стоит сейчас как минимум 581 900 рублей за трёхдверный кузов и 624 900 рублей — за пятидверную модификацию.