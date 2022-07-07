Бронированный Cadillac гангстера Аль Капоне продают за миллион долларов

После ареста Аль Капоне в 1929 году власти конфисковали два принадлежавших ему более статусных Кадиллака

V

16. А вот бронированный

V

8 выпал из их поля зрения. Десять лет назад машину перепродали за 341 000 долларов. Теперь владелец хочет выручить втрое больше.