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Бронированный Aurus Senat за 70 миллионов рублей выставили на продажу на Авто.ру
Новости

Дмитрий Елизаров

На Авто.ру появилось предложение о покупке бронированной модификации седана Aurus Senat. Дилерская сеть «Авилон», которая является официальным представителем премиального бренда, оценила этот экземпляр в 70 380 000 рублей. Цена обосновывается тем, что седан бронирован по высшему классу защиты из доступных для легковых автомобилей.

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  • Седан защищён по классу VR10 и способен уберечь от взрыва под днищем. В оснащение такого «Сената» входят устойчивые к пробоям покрышки на 20-дюймовых колёсах, система аварийного выхода и защищённый топливный бак.
  • Кроме того, Aurus Senat укомплектован дополнительным аккумулятором, устройством подачи в салон чистого воздуха и системой пожаротушения. Седан имеет чёрный кузов, салон также отделан в чёрных тонах.
  • Автомобиль имеет статус «в пути»: это может означать, что сборка именно этого экземпляра ещё не закончена, либо автомобиль действительно перемещают с завода в дилерский центр.
  • Броневик укомплектован стандартной для Aurus Senat гибридной силовой установкой на 598 л.с. в сочетании с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

В конце сентября марка Aurus представила вторую по счёту модель — внедорожник Komendant. Он построен на той же платформе, что и Senat, и оснащается той же силовой установкой, но имеет иные габариты и переосмысленную архитектуру интерьера. Базовая цена внедорожника на тот момент составляла 33,7 миллиона рублей.

Как считаете, обоснованная цена?

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