Бронированный Aurus Senat за 70 миллионов рублей выставили на продажу на Авто.ру

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Началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant
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Дмитрий Елизаров
На Авто.ру появилось предложение о покупке бронированной модификации седана Aurus Senat. Дилерская сеть «Авилон», которая является официальным представителем премиального бренда, оценила этот экземпляр в 70 380 000 рублей. Цена обосновывается тем, что седан бронирован по высшему классу защиты из доступных для легковых автомобилей.
В конце сентября марка Aurus представила вторую по счёту модель — внедорожник Komendant. Он построен на той же платформе, что и Senat, и оснащается той же силовой установкой, но имеет иные габариты и переосмысленную архитектуру интерьера. Базовая цена внедорожника на тот момент составляла 33,7 миллиона рублей.