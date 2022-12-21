Бронированный Aurus Senat за 70 миллионов рублей выставили на продажу на Авто.ру

Седан защищён по классу VR10 и способен уберечь от взрыва под днищем. В оснащение такого «Сената» входят устойчивые к пробоям покрышки на 20-дюймовых колёсах, система аварийного выхода и защищённый топливный бак.

Кроме того, Aurus Senat укомплектован дополнительным аккумулятором, устройством подачи в салон чистого воздуха и системой пожаротушения. Седан имеет чёрный кузов, салон также отделан в чёрных тонах.

Автомобиль имеет статус «в пути»: это может означать, что сборка именно этого экземпляра ещё не закончена, либо автомобиль действительно перемещают с завода в дилерский центр.

Броневик укомплектован стандартной для Aurus Senat гибридной силовой установкой на 598 л.с. в сочетании с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

В конце сентября марка Aurus представила вторую по счёту модель — внедорожник Komendant. Он построен на той же платформе, что и Senat, и оснащается той же силовой установкой, но имеет иные габариты и переосмысленную архитектуру интерьера. Базовая цена внедорожника на тот момент составляла 33,7 миллиона рублей.