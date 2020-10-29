Ателье Hennessey готовит прокачанный до 750 сил Ford Bronco. Он будет стоить как Bentley

Штатный турбированный V6 объёмом 2,7 литра в Hennessey обещают поменять на могучий компрес­сорный V8. Этот мотор при объёме 5,0 литра разви­вает 750 л.с., тогда как отдача заводской «шестёрки» составляет 315 л.с. Работать двигателю пред­стоит с 10-ступен ­чатым «автоматом» Ford.

Вместе с мотором внедорожник оснастят альтер­нативной выхлопной системой и дора­ботанной подвеской, предназ­наченной для бездорожья, а также альтер­нативными покрышками на алюми­ниевых дисках. Отличить творение тюнеров от стокового Bronco можно будет по новым бамперам со свето­диодными вставками, иному капоту с допол­нитель­ным воздухо­заборником и особой «ливрее». По желанию заказчика усовер­шенствуют и интерьер.

После доработок Bronco сможет разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,5 секунды.

Собирать свои «Велоцерапторы» тюнеры начнут, когда стартует офици­альное производ­ство внедорож­ников. На базе Bronco 2021 модельного года ателье планирует выпустить лишь 24 собственные машины в трёх- и пятидверном кузовах. Цена каждой стартует от 225 тысяч долларов, включая стоимость донора, но без оплаты доставки.