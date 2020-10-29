Ателье Hennessey готовит прокачанный до 750 сил Ford Bronco. Он будет стоить как Bentley
Дмитрий Елизаров
Знаменитое американское тюнинг-ателье Hennessey Performance (HPE) объявило о планах по доработке нового внедорожника Ford Bronco. Velociraptor Bronco получит 750-сильный мотор и базовую цену 225 000 долларов (17,4 миллиона рублей) — примерно столько же в США стоит новый седан Bentley Flying Spur c V8.
Штатный турбированный V6 объёмом 2,7 литра в Hennessey обещают поменять на могучий компрессорный V8. Этот мотор при объёме 5,0 литра развивает 750 л.с., тогда как отдача заводской «шестёрки» составляет 315 л.с. Работать двигателю предстоит с
10-ступенчатым «автоматом» Ford.
Вместе с мотором внедорожник оснастят альтернативной выхлопной системой и доработанной подвеской, предназначенной для бездорожья, а также альтернативными покрышками на алюминиевых дисках. Отличить творение тюнеров от стокового Bronco можно будет по новым бамперам со светодиодными вставками, иному капоту с дополнительным воздухозаборником и особой «ливрее». По желанию заказчика усовершенствуют и интерьер.
После доработок Bronco сможет разогнаться до 60 миль в час
(97 км/ч)за 4,5 секунды.
Собирать свои «Велоцерапторы» тюнеры начнут, когда стартует официальное производство внедорожников. На базе Bronco 2021 модельного года ателье планирует выпустить лишь 24 собственные машины в трёх- и пятидверном кузовах. Цена каждой стартует от 225 тысяч долларов, включая стоимость донора, но без оплаты доставки.
Ранее свою программу доработки Ford Bronco анонсировала известная фирма Saleen: внедорожник обещано кастомизировать в стиле Big Oly — знаменитой гоночной машины на базе Бронко первого поколения.