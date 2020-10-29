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Ателье Hennessey готовит прокачанный до 750 сил Ford Bronco. Он будет стоить как Bentley

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Дмитрий Елизаров

Знаменитое американское тюнинг-ателье Hennessey Performance (HPE) объявило о планах по доработке нового внедорож­ника Ford Bronco. Velociraptor Bronco получит 750-сильный мотор и базовую цену 225 000 долларов (17,4 миллиона рублей) — примерно столько же в США стоит новый седан Bentley Flying Spur c V8.

  • Штатный турбированный V6 объёмом 2,7 литра в Hennessey обещают поменять на могучий компрес­сорный V8. Этот мотор при объёме 5,0 литра разви­вает 750 л.с., тогда как отдача заводской «шестёрки» составляет 315 л.с. Работать двигателю пред­стоит с 10-ступен­чатым «автоматом» Ford.

  • Вместе с мотором внедорожник оснастят альтер­нативной выхлопной системой и дора­ботанной подвеской, предназ­наченной для бездорожья, а также альтер­нативными покрышками на алюми­ниевых дисках. Отличить творение тюнеров от стокового Bronco можно будет по новым бамперам со свето­диодными вставками, иному капоту с допол­нитель­ным воздухо­заборником и особой «ливрее». По желанию заказчика усовер­шенствуют и интерьер.

  • После доработок Bronco сможет разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,5 секунды.

  • Собирать свои «Велоцерапторы» тюнеры начнут, когда стартует офици­альное производ­ство внедорож­ников. На базе Bronco 2021 модельного года ателье планирует выпустить лишь 24 собственные машины в трёх- и пятидверном кузовах. Цена каждой стартует от 225 тысяч долларов, включая стоимость донора, но без оплаты доставки.

  • Ранее свою программу доработки Ford Bronco анонсиро­вала известная фирма Saleen: внедорожник обещано кастоми­зировать в стиле Big Oly — знаменитой гоночной машины на базе Бронко первого поколения.

Купили бы внедорожник по цене Bentley?

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