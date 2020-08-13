Посмотрите, как Ford Bronco карабкается по почти отвесным скалам
Кирилл Малышев
В Сети появился очередной видеоролик с оффроуд-подвигами возрождённого внедорожника Ford Bronco. С трассы Rubicon Trail он переместился в скалы в окрестностях городка Моаб (Юта, США). Запись опубликована на канале The Bronco Nation.
В некоторых частях видео внедорожник карабкается по практически отвесным спускам и подъёмам. При этом на всех участках модель справлялась без помощи внедорожного арсенала, подготовленного автопроизводителем. Например, без лебёдки.
Количество предзаказов на Ford Bronco приближается к 250 000. Компании потребуется не меньше полутора лет, чтобы выполнить их все. К уже представленным трёх- и пятидверным внедорожникам со временем присоединится пикап, сообщал Business Insider.