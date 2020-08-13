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Посмотрите, как Ford Bronco карабкается по почти отвесным скалам

Новости

Кирилл Малышев

В Сети появился очередной видеоролик с оффроуд-подвигами возрож­дённого внедорожника Ford Bronco. С трассы Rubicon Trail он пере­местился в скалы в окрест­ностях городка Моаб (Юта, США). Запись опубликована на канале The Bronco Nation.

  • В некоторых частях видео внедорожник карабкается по практически отвесным спускам и подъёмам. При этом на всех участках модель справлялась без помощи внедорожного арсенала, подготов­ленного автопроиз­водителем. Например, без лебёдки.

  • Количество предзаказов на Ford Bronco приближается к 250 000. Компании потребуется не меньше полутора лет, чтобы выполнить их все. К уже представ­ленным трёх- и пятидверным внедорожникам со временем присоединится пикап, сообщал Business Insider.

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