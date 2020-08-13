Посмотрите, как Ford Bronco карабкается по почти отвесным скалам

В некоторых частях видео внедорожник карабкается по практически отвесным спускам и подъёмам. При этом на всех участках модель справлялась без помощи внедорожного арсенала, подготов­ленного автопроиз­водителем. Например, без лебёдки.

Количество предзаказов на Ford Bronco приближается к 250 000. Компании потребуется не меньше полутора лет, чтобы выполнить их все. К уже представ­ленным трёх- и пятидверным внедорожникам со временем присоединится пикап, сообщал Business Insider.