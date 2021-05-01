Посмотрите, как легко «младший» Ford Bronco прошёл «Врата ада»

В отличие от классического Bronco с рамной конструкцией, у версии Sport несущий кузов. Однако у неё внушитель­ные дорожный просвет (224 милли­метра) и глубина преодолева­емого брода (600 милли­метров), а также полный привод с блокировкой заднего дифференциала.

Преодолеть «Врата ада», где обычно пробуют силы подготов­ленные внедорожники, крос­соверу помогли две вещи. Во-первых, нештатные шины и диски (Centerline Pangea). Во-вторых, за рулём сидел гонщик Лорен Хили, на счету которого множество побед во внедорожных соревно­ваниях.