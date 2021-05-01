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Посмотрите, как легко «младший» Ford Bronco прошёл «Врата ада»

Новости

Михаил Кондратьев

Известный гонщик Вон Гиттин-младший опубликовал в Facebook видео с внедорожной вылазки в горах Юты, США. На нём кроссовер Ford Bronco Sport проходит знаменитые «Врата ада» — крутой и сложный из-за рельефа подъём. «Младший» Bronco легко справился с задачей, но не обошлось без лёгкого читерства.

  • В отличие от классического Bronco с рамной конструкцией, у версии Sport несущий кузов. Однако у неё внушитель­ные дорожный просвет (224 милли­метра) и глубина преодолева­емого брода (600 милли­метров), а также полный привод с блокировкой заднего дифференциала.

  • Преодолеть «Врата ада», где обычно пробуют силы подготов­ленные внедорожники, крос­соверу помогли две вещи. Во-первых, нештатные шины и диски (Centerline Pangea). Во-вторых, за рулём сидел гонщик Лорен Хили, на счету которого множество побед во внедорожных соревно­ваниях.

  • В марте текущего года в Сети появился другой впечатляющий ролик с той же локации. В нём суровый подъём одолевает большой пикап Ford F-250 с очень длинной колёсной базой, широким кузовом и почти тремя тоннами массы. Отрезок дался машине с большим трудом, хоть она и была не совсем стоковой (34-дюймовые шины и понижающий ряд с коэффи­­циентом 4,88).

Впечатлил вас Bronco Sport?

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