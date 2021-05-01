Посмотрите, как легко «младший» Ford Bronco прошёл «Врата ада»
Михаил Кондратьев
Известный гонщик Вон Гиттин-младший опубликовал в Facebook видео с внедорожной вылазки в горах Юты, США. На нём кроссовер Ford Bronco Sport проходит знаменитые «Врата ада» — крутой и сложный из-за рельефа подъём. «Младший» Bronco легко справился с задачей, но не обошлось без лёгкого читерства.
В отличие от классического Bronco с рамной конструкцией, у версии Sport несущий кузов. Однако у неё внушительные дорожный просвет (224 миллиметра) и глубина преодолеваемого брода (600 миллиметров), а также полный привод с блокировкой заднего дифференциала.
Преодолеть «Врата ада», где обычно пробуют силы подготовленные внедорожники, кроссоверу помогли две вещи. Во-первых, нештатные шины и диски (Centerline Pangea). Во-вторых, за рулём сидел гонщик Лорен Хили, на счету которого множество побед во внедорожных соревнованиях.
В марте текущего года в Сети появился другой впечатляющий ролик с той же локации. В нём суровый подъём одолевает большой пикап Ford
F-250с очень длинной колёсной базой, широким кузовом и почти тремя тоннами массы. Отрезок дался машине с большим трудом, хоть она и была не совсем стоковой (34-дюймовые шины и понижающий ряд с коэффициентом 4,88).