Ford покажет четыре оффроуд-концепта на своём шоу SEMA
Дмитрий Елизаров
Компания Ford доработала внедорожники Bronco и кроссовер Bronco Sport, а также пикапы
Прототип Ford Bronco Badlands Sasquatch построен на базе серийного трёхдверного внедорожника и призван продемонстрировать модульные возможности его доработки. На прототипе применены съёмные кузовные панели — для внедорожных выездов по уик-эндам передние крылья и некоторые другие детали можно менять на более прочные и ударостойкие. С понедельника же по пятницу внедорожник со штатными деталями предполагается использовать для повседневных поездок. В Ford заявили, что при создании прототипа задействовали титановые компоненты и элементы, напечатанные на
3D-принтере.
Кроссовер Bronco Sport Badlands построен с участием специалистов ателье MAD Industries и ориентирован на любителей приключений. Кроссовер получит внедорожную подвеску, экспедиционный багажник и, судя по тизеру, прицеп, который будет играть роль мобильного жилища.
Пикап Ford F-150 Limited Hybrid SuperCrew также демонстрирует многоцелевое предназначение модели. Его оборудовали бортовым электрогенератором, от которого предлагается запитывать рабочие инструменты, а для отдыха по выходным концепт предусматривает увеличенный дорожный просвет, внедорожную резину и панели защиты днища. В грузовой платформе пикапа оборудуют систему хранения и перевозки оборудования.
Наконец, для активного отдыха подготовили и пикап Ranger. Этот вариант дебютирует под именем Ranger XLT Tremor SuperCrew. На тизере можно рассмотреть усиленные пороги и бампера, шноркель, дополнительный свет и опять-таки рампу для перевозки лодок и велосипедов в багажнике.
По схожим принципам были построены пять прототипов на базе Bronco, которые производитель продемонстрировал в августе. Созданы они по большей части с использованием набора заводских аксессуаров.