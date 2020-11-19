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Ford покажет четыре оффроуд-концепта на своём шоу SEMA

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford доработала внедорожники Bronco и кроссовер Bronco Sport, а также пикапы F-150 и Ranger специально для собственной версии отменённого тюнинг-шоу SEMA. Прототипы продемон­стрируют онлайн в ближайшие два дня, но некоторые детали модернизации уже озвучены.

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  • Прототип Ford Bronco Badlands Sasquatch построен на базе серийного трёхдверного внедорож­ника и призван продемон­стрировать модульные возмож­ности его доработки. На прототипе применены съёмные кузовные панели — для внедорожных выездов по уик-эндам передние крылья и некоторые другие детали можно менять на более прочные и ударо­стойкие. С поне­дельника же по пятницу внедорожник со штатными деталями пред­полагается исполь­зовать для повсе­дневных поездок. В Ford заявили, что при создании прототипа задей­ствовали титановые компоненты и элементы, напечатанные на 3D-принтере.

  • Кроссовер Bronco Sport Badlands построен с участием специ­алистов ателье MAD Industries и ориенти­рован на любителей при­ключений. Кроссовер получит внедорожную подвеску, экспедици­онный багажник и, судя по тизеру, прицеп, который будет играть роль мобильного жилища.

  • Пикап Ford F-150 Limited Hybrid SuperCrew также демонстри­рует многоцелевое предназ­начение модели. Его оборудо­вали бортовым электро­генератором, от которого пред­лагается запитывать рабочие инструменты, а для отдыха по выходным концепт преду­сматри­вает увеличенный дорожный просвет, внедорожную резину и панели защиты днища. В грузовой платформе пикапа оборудуют систему хранения и перевозки оборудо­вания.

  • Наконец, для активного отдыха подготовили и пикап Ranger. Этот вариант дебюти­рует под именем Ranger XLT Tremor SuperCrew. На тизере можно рассмотреть усиленные пороги и бампера, шноркель, допол­нитель­ный свет и опять-таки рампу для перевозки лодок и велоси­педов в багажнике.

  • По схожим принципам были построены пять прототипов на базе Bronco, которые произво­дитель продемон­стрировал в августе. Созданы они по большей части с использо­ванием набора заводских аксессуаров.

А вы любите путешествовать?

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