Компания Ford рассказала, что в новом Bronco можно спать
Михаил Кондратьев
Компания Ford посвятила очередной пресс-релиз о возрождённом Bronco тому, что в нём можно спать. В пятидверной версии внедорожника достаточно места для двух спальных мест или для одного высокого человека, если он расположится по диагонали в задней части салона.
Максимально возможная площадь «спальни» составляет около 1,9 квадратного метра. При закрытой пятой двери и сдвинутых вперёд креслах первого ряда длина грузового отсека достигает 198 сантиметров, а по диагонали может расположиться человек ростом до 228 сантиметров.
Опциональная выдвижная секция пола увеличивает длину ещё на 30 с небольшим сантиметров, однако в таком случае отдыхать придётся с открытой пятой дверью. Такая опция появится у внедорожника в 2021 году.
В общем, «большой» Bronco обладает грузовым пространством объёмом 2,35 кубического метра при сложенных задних сиденьях (2,2 кубометра в случае версии с жёстким, а не мягким верхом). Как отмечается в пресс-релизе, это больше, чем у четырёхдверного Jeep Wrangler.
Ранее была представлена спецверсия внедорожника для путешественников. Она носит статус концепта, однако аналогичную машину можно будет собрать, воспользовавшись заводским каталогом аксессуаров (более 200 позиций). Показанный Bronco Overland оснастили палаткой на крыше, холодильником, газовой плиткой и раскладной мебелью.