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Компания Ford рассказала, что в новом Bronco можно спать

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Михаил Кондратьев

Компания Ford посвятила очередной пресс-релиз о возрождённом Bronco тому, что в нём можно спать. В пятидверной версии внедорож­ника достаточно места для двух спальных мест или для одного высокого человека, если он располо­жится по диагонали в задней части салона.

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  • Максимально возможная площадь «спальни» состав­ляет около 1,9 квад­ратного метра. При закрытой пятой двери и сдвинутых вперёд креслах первого ряда длина грузового отсека достигает 198 санти­метров, а по диагонали может распо­ложиться человек ростом до 228 сантиметров.

  • Опциональная выдвижная секция пола увели­чивает длину ещё на 30 с небольшим санти­метров, однако в таком случае отдыхать придётся с открытой пятой дверью. Такая опция появится у внедорожника в 2021 году.

  • В общем, «большой» Bronco обладает грузовым простран­ством объёмом 2,35 кубиче­ского метра при сложенных задних сиденьях (2,2 кубометра в случае версии с жёстким, а не мягким верхом). Как отмечается в пресс-релизе, это больше, чем у четырёх­дверного Jeep Wrangler.

  • Ранее была представлена спецверсия внедорож­ника для путеше­ствен­ников. Она носит статус концепта, однако аналогичную машину можно будет собрать, воспользо­вавшись заводским каталогом аксес­суаров (более 200 позиций). Показанный Bronco Overland оснастили палаткой на крыше, холодиль­ником, газовой плиткой и раскладной мебелью.

Спали когда-нибудь в автомобиле?

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