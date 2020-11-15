Компания Ford рассказала, что в новом Bronco можно спать

Максимально возможная площадь «спальни» состав­ляет около 1,9 квад­ратного метра. При закрытой пятой двери и сдвинутых вперёд креслах первого ряда длина грузового отсека достигает 198 санти­метров, а по диагонали может распо­ложиться человек ростом до 228 сантиметров.

Опциональная выдвижная секция пола увели­чивает длину ещё на 30 с небольшим санти­метров, однако в таком случае отдыхать придётся с открытой пятой дверью. Такая опция появится у внедорожника в 2021 году.

В общем, «большой» Bronco обладает грузовым простран­ством объёмом 2,35 кубиче­ского метра при сложенных задних сиденьях (2,2 кубометра в случае версии с жёстким, а не мягким верхом). Как отмечается в пресс-релизе, это больше, чем у четырёх­дверного Jeep Wrangler.