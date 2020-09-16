Появились фото экстремальной модификации Ford Bronco

Информация о том, что у нового Бронко будет экстремальная моди­фикация по образцу F-150 Raptor, появилась одно­временно с премьерой обычных версий внедорож­ника. Премьерную кампанию Ford как раз с этого и начал, продемон­стрировав багги Bronco R для гонок по бездорожью.

Предполагается, что будущая новинка получит традици­онное имя Raptor. Однако, как уточняет издание, события могут начать развиваться и по другому сценарию. На днях стало известно, что Ford зареги­стрировал в патентных органах США название Warthog (в переводе — борода­вочник), которое может стать именем новой моди­фикации внедорожника.

Какие именно технические ново­введения будут у экстремаль­ного Bronco, не уточняется. Но, судя по тому, что на тизере внедорож­ник запечатлён в прыжке, следует ожидать как минимум основательно перера­ботанной подвески. Под капотом новинки могут разместить шести­цилиндровый 3,0-литровый мотор мощностью 400 л.с., сообщают источники издания.