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Появились фото экстремальной модификации Ford Bronco

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford опубликовала в соцсетях фото­графии некоего тестового прототипа внедорож­ника Bronco, премьера которого уже состоялась. Что именно тестирует произво­дитель, не сообщается, но, как пишет Motor1, фото можно считать тизером хардкорной версии внедорожника.

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  • Информация о том, что у нового Бронко будет экстремальная моди­фикация по образцу F-150 Raptor, появилась одно­временно с премьерой обычных версий внедорож­ника. Премьерную кампанию Ford как раз с этого и начал, продемон­стрировав багги Bronco R для гонок по бездорожью.

  • Предполагается, что будущая новинка получит традици­онное имя Raptor. Однако, как уточняет издание, события могут начать развиваться и по другому сценарию. На днях стало известно, что Ford зареги­стрировал в патентных органах США название Warthog (в переводе — борода­вочник), которое может стать именем новой моди­фикации внедорожника.

  • Какие именно технические ново­введения будут у экстремаль­ного Bronco, не уточняется. Но, судя по тому, что на тизере внедорож­ник запечатлён в прыжке, следует ожидать как минимум основательно перера­ботанной подвески. Под капотом новинки могут разместить шести­цилиндровый 3,0-литровый мотор мощностью 400 л.с., сообщают источники издания.

  • В августе Ford показывал пять концептов, базой для которых стал серийный Ford Bronco: они демонстри­ровали возмож­ности доработки внедорож­ника при помощи фирменного каталога аксессуаров.

Хотели бы увидеть такой Ford Bronco в России?

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