Появились фото экстремальной модификации Ford Bronco
Дмитрий Елизаров
Информация о том, что у нового Бронко будет экстремальная модификация по образцу
F-150Raptor, появилась одновременно с премьерой обычных версий внедорожника. Премьерную кампанию Ford как раз с этого и начал, продемонстрировав багги Bronco R для гонок по бездорожью.
Предполагается, что будущая новинка получит традиционное имя Raptor. Однако, как уточняет издание, события могут начать развиваться и по другому сценарию. На днях стало известно, что Ford зарегистрировал в патентных органах США название Warthog (в переводе — бородавочник), которое может стать именем новой модификации внедорожника.
Какие именно технические нововведения будут у экстремального Bronco, не уточняется. Но, судя по тому, что на тизере внедорожник запечатлён в прыжке, следует ожидать как минимум основательно переработанной подвески. Под капотом новинки могут разместить шестицилиндровый 3,0-литровый мотор мощностью 400 л.с., сообщают источники издания.
В августе Ford показывал пять концептов, базой для которых стал серийный Ford Bronco: они демонстрировали возможности доработки внедорожника при помощи фирменного каталога аксессуаров.