Ford Bronco Sport скоро превратится в пикап, и вот как он будет выглядеть

Насколько кузов будущей новинки можно считать серийным, пока неизвестно. Если это действи­тельно часть модели, готовой к конвейеру, то Ford Maverick обещает стать по-настоящему компактным: по предположению издания, пикап будет короче Ford Ranger, длина которого в версии с двухрядной кабиной составляет 5354 мм. Соответ­ственно, менее вмести­тельной окажется и грузовая платформа.

Предполагается, что внешность Maverick при помощи некоторых деталей приблизят к экстерьеру нового Ford F-150 . Например, похожими у двух пикапов окажутся задняя оптика и очерта­ния колёсных арок.

Базовые модификации пикапа, как и в случае с соплат­форменными крос­соверами, получат привод только на передние колёса. Однако будут у Maverick и полно­приводные версии, и, возможно, особо внедорожная моди­фикация. В своём конвейер­ном виде новинка дебютирует, по данным издания, ближе к концу следующего года.