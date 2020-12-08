Ford Bronco Sport скоро превратится в пикап, и вот как он будет выглядеть
Дмитрий Елизаров
Компания Ford готовит к выходу компактный пикап с несущим кузовом, который построят на той же платформе, что и недавно представленный вседорожник Bronco Sport, и назовут Maverick. Издание Motor1 опубликовало фотографии кузова пикапа, на которых отчётливо различимы его название и некоторые нюансы конструкции.
Насколько кузов будущей новинки можно считать серийным, пока неизвестно. Если это действительно часть модели, готовой к конвейеру, то Ford Maverick обещает стать по-настоящему компактным: по предположению издания, пикап будет короче Ford Ranger, длина которого в версии с двухрядной кабиной составляет 5354 мм. Соответственно, менее вместительной окажется и грузовая платформа.
Предполагается, что внешность Maverick при помощи некоторых деталей приблизят к экстерьеру нового Ford
F-150. Например, похожими у двух пикапов окажутся задняя оптика и очертания колёсных арок.
Базовые модификации пикапа, как и в случае с соплатформенными кроссоверами, получат привод только на передние колёса. Однако будут у Maverick и полноприводные версии, и, возможно, особо внедорожная модификация. В своём конвейерном виде новинка дебютирует, по данным издания, ближе к концу следующего года.
Под именем Maverick концерн Ford в
70-егоды выпускал двух- и четырёхдверные седаны. Позже это имя закрепили за кроссовером, который первоначально представлял собой перелицованный Nissan Terrano II, а затем — за техническим близнецом Mazda Tribute.