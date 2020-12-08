Рассекречены двигатели самого доступного кроссовера Genesis

Ford Bronco Sport скоро превратится в пикап, и вот как он будет выглядеть

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ford готовит к выходу компактный пикап с несущим кузовом, который построят на той же платформе, что и недавно пред­ставленный вседорожник Bronco Sport, и назовут Maverick. Издание Motor1 опубликовало фото­графии кузова пикапа, на которых отчётливо разли­чимы его название и некоторые нюансы конструкции.

1/4

  • Насколько кузов будущей новинки можно считать серийным, пока неизвестно. Если это действи­тельно часть модели, готовой к конвейеру, то Ford Maverick обещает стать по-настоящему компактным: по предположению издания, пикап будет короче Ford Ranger, длина которого в версии с двухрядной кабиной составляет 5354 мм. Соответ­ственно, менее вмести­тельной окажется и грузовая платформа.

  • Предполагается, что внешность Maverick при помощи некоторых деталей приблизят к экстерьеру нового Ford F-150. Например, похожими у двух пикапов окажутся задняя оптика и очерта­ния колёсных арок.

  • Базовые модификации пикапа, как и в случае с соплат­форменными крос­соверами, получат привод только на передние колёса. Однако будут у Maverick и полно­приводные версии, и, возможно, особо внедорожная моди­фикация. В своём конвейер­ном виде новинка дебютирует, по данным издания, ближе к концу следующего года.

  • Под именем Maverick концерн Ford в 70-е годы выпускал двух- и четырёх­дверные седаны. Позже это имя закрепили за крос­совером, который перво­начально пред­ставлял собой пере­лицо­ванный Nissan Terrano II, а затем — за техническим близнецом Mazda Tribute.

Как вам вообще идея легкового пикапа?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение