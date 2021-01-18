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Ford Bronco может стать пикапом с четырёхдверной кабиной и V8

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Дмитрий Елизаров

Разрабатывая Ford Bronco нового поколения, который стал конкурентом Jeep Wrangler, концерн обдумывает и возможность создания соперника Jeep Gladiator. Это следует из показанных в официаль­ном видео дизайнер­ских скетчей, на которые обратили внимание пользователи портала Bronco6G.

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  • Компания Ford опубликовала официальный видео­ролик, посвящённый процессу разработки дизайна нового Bronco, ещё в ноябре прошлого года. Однако со временем поклонники модели, более внимательно посмотрев мини-фильм, обнаружили в нём прямые намёки на Bronco в кузове пикап. На видео на несколько секунд появляется доска с закреплён­ными на ней скетчами, изобража­ющими Бронко с четырёх­дверной кабиной и развитой грузовой платформой.

  • Издание Automobile подтверж­дало возмож­ность создания пикапа Bronco ещё в середине прошлого года. По данным источников издания, такую версию на базе внедорож­ника представят в 2024 году: она получит те же самые силовые установки, что и обычный Bronco, но с допол­нением в виде пятилитрового V8.

  • Аналогичную трансформацию переживёт и кроссовер Bronco Sport. На его базе Ford разрабатывает пикап с несущим кузовом, который, как ожидается, получит название Ford Maverick. В линейке бренда новый грузовик займёт позицию на ступень ниже актуаль­ного Ford Ranger.

Как считаете, зачем Форду столько пикапов?

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