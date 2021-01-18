Ford Bronco может стать пикапом с четырёхдверной кабиной и V8
Дмитрий Елизаров
Разрабатывая Ford Bronco нового поколения, который стал конкурентом Jeep Wrangler, концерн обдумывает и возможность создания соперника Jeep Gladiator. Это следует из показанных в официальном видео дизайнерских скетчей, на которые обратили внимание пользователи портала Bronco6G.
Компания Ford опубликовала официальный видеоролик, посвящённый процессу разработки дизайна нового Bronco, ещё в ноябре прошлого года. Однако со временем поклонники модели, более внимательно посмотрев мини-фильм, обнаружили в нём прямые намёки на Bronco в кузове пикап. На видео на несколько секунд появляется доска с закреплёнными на ней скетчами, изображающими Бронко с четырёхдверной кабиной и развитой грузовой платформой.
Издание Automobile подтверждало возможность создания пикапа Bronco ещё в середине прошлого года. По данным источников издания, такую версию на базе внедорожника представят в 2024 году: она получит те же самые силовые установки, что и обычный Bronco, но с дополнением в виде пятилитрового V8.
Аналогичную трансформацию переживёт и кроссовер Bronco Sport. На его базе Ford разрабатывает пикап с несущим кузовом, который, как ожидается, получит название Ford Maverick. В линейке бренда новый грузовик займёт позицию на ступень ниже актуального Ford Ranger.