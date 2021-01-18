Ford Bronco может стать пикапом с четырёхдверной кабиной и V8

Компания Ford опубликовала официальный видео­ролик, посвящённый процессу разработки дизайна нового Bronco, ещё в ноябре прошлого года. Однако со временем поклонники модели, более внимательно посмотрев мини-фильм, обнаружили в нём прямые намёки на Bronco в кузове пикап. На видео на несколько секунд появляется доска с закреплён­ными на ней скетчами, изобража­ющими Бронко с четырёх­дверной кабиной и развитой грузовой платформой.

Издание Automobile подтверж­дало возмож­ность создания пикапа Bronco ещё в середине прошлого года. По данным источников издания, такую версию на базе внедорож­ника представят в 2024 году: она получит те же самые силовые установки, что и обычный Bronco, но с допол­нением в виде пятилитрового V8.