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Новый Бронко проехал по одной из сложнейших оффроуд-трасс мира. Без царапин не обошлось

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Кирилл Малышев

Возрождённый внедорожник Ford Bronco проехал внедорожную трассу Rubicon trail, которая ассоциируется с одним из главных оппонентов новинки — Jeep Wrangler. С заезда опубликованы фотографии и видео.

  • Rubicon trail — одна из сложнейших внедорожных трасс в мире. Судя по многочисленным царапинам на машинах, Бронко преодолел её не без трудностей.

  • Маршрут проехали минимум три Bronco: двухдверка на 33-х колёсах с опциональным стальным бампером, четырёхдверка на таких же колёсах с механической коробкой передач и четырёхдверка с внедорожным пакетом Sasquatch. 

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Рубикон Трейл — трасса протяжённостью 22 мили (35,4 километра) в горах Сьерра Невада к западу от озера Тахо (США). Как таковой дороги там нет. Это нагромождение камней, деревьев и прочих природных препятствий. Некоторые из них сложно преодолеть даже подготовленным внедорожникам. 

Кто круче из «классиков»?

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