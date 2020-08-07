Новый Бронко проехал по одной из сложнейших оффроуд-трасс мира. Без царапин не обошлось

Рубикон Трейл — трасса протяжённостью 22 мили (35,4 километра) в горах Сьерра Невада к западу от озера Тахо (США). Как таковой дороги там нет. Это нагромождение камней, деревьев и прочих природных препятствий. Некоторые из них сложно преодолеть даже подготовленным внедорожникам.