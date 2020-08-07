Новый Бронко проехал по одной из сложнейших оффроуд-трасс мира. Без царапин не обошлось
Кирилл Малышев
Возрождённый внедорожник Ford Bronco проехал внедорожную трассу Rubicon trail, которая ассоциируется с одним из главных оппонентов новинки — Jeep Wrangler. С заезда опубликованы фотографии и видео.
Rubicon trail — одна из сложнейших внедорожных трасс в мире. Судя по многочисленным царапинам на машинах, Бронко преодолел её не без трудностей.
Маршрут проехали минимум три Bronco: двухдверка на 33-х колёсах с опциональным стальным бампером, четырёхдверка на таких же колёсах с механической коробкой передач и четырёхдверка с внедорожным пакетом Sasquatch.
Рубикон Трейл — трасса протяжённостью 22 мили (35,4 километра) в горах Сьерра Невада к западу от озера Тахо (США). Как таковой дороги там нет. Это нагромождение камней, деревьев и прочих природных препятствий. Некоторые из них сложно преодолеть даже подготовленным внедорожникам.