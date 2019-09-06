Внедорожник Ford перепрыгнул McLaren

Команда Hoonigans поигралась с ещё одной весёлой машиной – на этот раз к ним попал старый Ford Bronco, созданный, чтобы прыгать. На внедорожник установлены огромные колёса, двигатель от Chevrolet Corvette, гоночная подвеска и каркас безопасности. Сначала на Bronco крутили пятаки, врезаясь в стоящие рядом трейлеры, а затем на нём перепрыгнули McLaren 720S. Зачем? Всё ради веселья!