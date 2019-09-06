Эволюцию самого быстрого универсала Audi показали за пять минут

Внедорожник Ford перепрыгнул McLaren

Видео

Николай Андреев

Команда Hoonigans поигралась с ещё одной весёлой машиной – на этот раз к ним попал старый Ford Bronco, созданный, чтобы прыгать. На внедорожник установлены огромные колёса, двигатель от Chevrolet Corvette, гоночная подвеска и каркас безопасности. Сначала на Bronco крутили пятаки, врезаясь в стоящие рядом трейлеры, а затем на нём перепрыгнули McLaren 720S. Зачем? Всё ради веселья!

Daily Transmission OGs will remember that time the madman Michael Cox sent his Ford Bronco to the moon, as soon as we brought out the double stack ramps. Now he's back at it again... jumping OVER the trailer. And if those stakes weren't high enough? There's a mighty pricey McLaren sliding right underneath it. This is exactly the kind of debauchery we live for. Subscribe, nerds! https://www.youtube.com/channel/UCXlfi8sf6cKGQ8sOd0-yRuw?sub_confirmation=1 FB: https://www.facebook.com/TheHoonigans/ IG: instagram.com/thehoonigans Turn on notifications so you don’t miss out, noob. https://www.hoonigan.com/ Follow Our Crew: @brianscotto @vin_tra @hertlife @dangerdan3 @mister_zachary @jchase7452 @jofeltolosa @teaguefleury @baker_ashley @nelsonflores__ @nadsynads @kyletstuart24 @larry_chen_foto @roncar Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/featured.html

Какой автомобиль из ролика круче?

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