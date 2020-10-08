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Ford показал версию Bronco для путешественников — с палаткой и газовой плиткой

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford представила вариант возрож­дённого внедорож­ника Bronco под названием Overland, предназ­наченный для автономных путеше­ствий. Он считается концептом, но собрать себе аналогичный авто­мобиль сможет любой покупатель, воспользо­вавшись заводским каталогом аксессуаров.

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  • Ночевать путешественникам Ford пред­лагает на крыше внедорож­ника, при помощи специального помоста и особо прочной двух­местной палатки Yakima. К палатке и помосту прилагается складная лестница для подъёма.

  • В багажнике Bronco нашлось место для холодиль­ника и набора посуды, а в откидную пятую дверь вмонтиро­вана газовая плитка. Кроме того, внедорожник укомплекто­вали раскладной мебелью.

  • Прототип Bronco Overland базируется на моди­фикации Badlands, подготовку которой к бездорожью усилили за счёт металли­ческого переднего бампера с лебёдкой и 35-дюймо­вых шин на 17-дюймо­вых дисках. Наконец, в список оборудо­вания вошли система кругового допол­нительного освещения и радио­станция CB-диа­пазона.

  • Концепт оснащён базовым для Bronco силовым агрегатом — четырёх­цилиндровым турбомотором EcoBoost объёмом 2,3 литра в паре с 10-диа­пазонным «автоматом». Мотор развивает 270 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

  • Компания Ford ранее заявляла, что с началом официальных продаж Bronco его покупателям будет доступен выбор из более чем двух сотен фирменных аксес­суаров. Некоторые из них ранее продемонстри­ровали на серийных машинах.

Любите ночевать в палатке?

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