Ford показал версию Bronco для путешественников — с палаткой и газовой плиткой

Ночевать путешественникам Ford пред­лагает на крыше внедорож­ника, при помощи специального помоста и особо прочной двух­местной палатки Yakima. К палатке и помосту прилагается складная лестница для подъёма.

В багажнике Bronco нашлось место для холодиль­ника и набора посуды, а в откидную пятую дверь вмонтиро­вана газовая плитка. Кроме того, внедорожник укомплекто­вали раскладной мебелью.

Прототип Bronco Overland базируется на моди­фикации Badlands, подготовку которой к бездорожью усилили за счёт металли­ческого переднего бампера с лебёдкой и 35-дюймо ­вых шин на 17-дюймо ­вых дисках. Наконец, в список оборудо­вания вошли система кругового допол­нительного освещения и радио­станция CB-диа ­пазона.

Концепт оснащён базовым для Bronco силовым агрегатом — четырёх­цилиндровым турбомотором EcoBoost объёмом 2,3 литра в паре с 10-диа ­пазонным «автоматом». Мотор развивает 270 л.с. и 420 Нм крутящего момента.