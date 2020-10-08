Ford показал версию Bronco для путешественников — с палаткой и газовой плиткой
Дмитрий Елизаров
Компания Ford представила вариант возрождённого внедорожника Bronco под названием Overland, предназначенный для автономных путешествий. Он считается концептом, но собрать себе аналогичный автомобиль сможет любой покупатель, воспользовавшись заводским каталогом аксессуаров.
Ночевать путешественникам Ford предлагает на крыше внедорожника, при помощи специального помоста и особо прочной двухместной палатки Yakima. К палатке и помосту прилагается складная лестница для подъёма.
В багажнике Bronco нашлось место для холодильника и набора посуды, а в откидную пятую дверь вмонтирована газовая плитка. Кроме того, внедорожник укомплектовали раскладной мебелью.
Прототип Bronco Overland базируется на модификации Badlands, подготовку которой к бездорожью усилили за счёт металлического переднего бампера с лебёдкой и
35-дюймовых шин на 17-дюймовых дисках. Наконец, в список оборудования вошли система кругового дополнительного освещения и радиостанция CB-диапазона.
Концепт оснащён базовым для Bronco силовым агрегатом — четырёхцилиндровым турбомотором EcoBoost объёмом 2,3 литра в паре с
10-диапазонным «автоматом». Мотор развивает 270 л.с. и 420 Нм крутящего момента.
Компания Ford ранее заявляла, что с началом официальных продаж Bronco его покупателям будет доступен выбор из более чем двух сотен фирменных аксессуаров. Некоторые из них ранее продемонстрировали на серийных машинах.