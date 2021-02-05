Представлен раллийный Ford Bronco с штатным V6 — он поедет на марафон Baja 1000

Новая версия Bronco базируется на стандартном исполнении с оффроад-пакетом Sasquatch, однако получила серьёзно доработанное шасси — в нём применены спортивная подвеска на амортиза­торах Fox, тормоза Wilwood и гоночные колёсные диски с бедлоками, а часть компонентов допол­нительно усилили. Кроме того, внедорожник снабдили силовыми бамперами из коллекции аксес­суаров Ford Performance.

В салоне внедорожника появились спортивные кресла Recaro и встроенный каркас безопасности.

При этом силовой агрегат Bronco остался штатным. Это 2,7-литровый турбированный V6 EcoBoost, развивающий 315 л.с. и 542 Нм крутящего момента, в паре с десяти­ступенчатым «автоматом».

Тестировать гоночный вариант внедорожника Ford начнёт уже в этом месяце, а на свой первый старт в Baja 1000 он выйдет в ноябре. Продавать такой Бронко компания не планирует, но вместе с испытаниями конструкции самого спорткара протестирует на нём некоторые фирменные аксессуары.