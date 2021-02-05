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Представлен раллийный Ford Bronco с штатным V6 — он поедет на марафон Baja 1000

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford показала очередной гоночный вариант внедорожника Bronco. Его задача — реабилити­ровать марку после прошло­годнего неудачного выступ­ления багги Bronco R на ралли-рейде Baja 1000. На этот раз внедорожник будет выступать почти в серийном варианте.

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  • Новая версия Bronco базируется на стандартном исполнении с оффроад-пакетом Sasquatch, однако получила серьёзно доработанное шасси — в нём применены спортивная подвеска на амортиза­торах Fox, тормоза Wilwood и гоночные колёсные диски с бедлоками, а часть компонентов допол­нительно усилили. Кроме того, внедорожник снабдили силовыми бамперами из коллекции аксес­суаров Ford Performance.

  • В салоне внедорожника появились спортивные кресла Recaro и встроенный каркас безопасности.

  • При этом силовой агрегат Bronco остался штатным. Это 2,7-литровый турбированный V6 EcoBoost, развивающий 315 л.с. и 542 Нм крутящего момента, в паре с десяти­ступенчатым «автоматом».

  • Тестировать гоночный вариант внедорожника Ford начнёт уже в этом месяце, а на свой первый старт в Baja 1000 он выйдет в ноябре. Продавать такой Бронко компания не планирует, но вместе с испытаниями конструкции самого спорткара протестирует на нём некоторые фирменные аксессуары.

  • Ранее Ford рассекретил сразу три багги Bronco, подготов­ленных для гонки King of the Hammers — она сочетает в себе заезды по пустыне и необходи­мость преодоления скальных препят­ствий. Между тем, серийное произ­водство внедорожников для массового рынка всё ещё не началось.

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