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Ford разозлил фанатов, удвоив тираж редкого Bronco

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Наталья Насонова

Компания Ford удвоила тираж особой серии First Edition возрож­дённого внедорож­ника Bronco, но и этого оказалось мало для удовлет­ворения клиентского спроса. Об этом сообщает Motor1.com.

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  • Продажи лимитированной серии Bronco First Edition, выпущенной тиражом 3500 экзем­пляров, старто­вали вслед за обычными версиями возрож­дённого Bronco. Однако все авто­мобили были раскуплены за считанные часы, вследствие чего было решено произвести ещё столько же особых машин.

  • Вторая партия ушла так же молние­носно, как и первая. Пред­ставитель Ford Сэм Шембари сообщил, что собраны пред­заказы на все лимити­рованные внедорожники как с трёх­дверным, так и с пяти­дверным кузовом. Причём их цены почти вдвое превышают стоимость базового Bronco: 59 305 и 63 500 долларов соответ­ственно. Первые товарные машины покупатели получат не ранее весны 2021 года.

  • Решение Ford удвоить выпуск лимити­рованной модели Bronco First Edition встретило критику со стороны фанатов внедорож­ника на портале Bronco 6G. Они считают, что увеличение тиража с 3500 до 7000 резко снизит коллекци­онную стоимость будущего раритета.

  • Под капотом Ford Bronco First Edition — топовый 315-сильный наддувный 2.7 V6, работающий в паре с 10-ступен­чатым «автоматом». Из опций — набор специальных внедорожных функций Sasquatch, акустиче­ская система премиум-класса, мульти­медийка с 12-дюймо­вым дисплеем, а также кожаные кресла с подогревом.

Станет ли лимитированный Bronco раритетом?

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