Ford разозлил фанатов, удвоив тираж редкого Bronco

Продажи лимитированной серии Bronco First Edition, выпущенной тиражом 3500 экзем­пляров, старто­вали вслед за обычными версиями возрож­дённого Bronco. Однако все авто­мобили были раскуплены за считанные часы, вследствие чего было решено произвести ещё столько же особых машин.

Вторая партия ушла так же молние­носно, как и первая. Пред­ставитель Ford Сэм Шембари сообщил, что собраны пред­заказы на все лимити­рованные внедорожники как с трёх­дверным, так и с пяти­дверным кузовом. Причём их цены почти вдвое превышают стоимость базового Bronco: 59 305 и 63 500 долларов соответ­ственно. Первые товарные машины покупатели получат не ранее весны 2021 года.

Решение Ford удвоить выпуск лимити­рованной модели Bronco First Edition встретило критику со стороны фанатов внедорож­ника на портале Bronco 6G. Они считают, что увеличение тиража с 3500 до 7000 резко снизит коллекци­онную стоимость будущего раритета.