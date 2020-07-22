Ford разозлил фанатов, удвоив тираж редкого Bronco
Наталья Насонова
Компания Ford удвоила тираж особой серии First Edition возрождённого внедорожника Bronco, но и этого оказалось мало для удовлетворения клиентского спроса. Об этом сообщает Motor1.com.
Продажи лимитированной серии Bronco First Edition, выпущенной тиражом 3500 экземпляров, стартовали вслед за обычными версиями возрождённого Bronco. Однако все автомобили были раскуплены за считанные часы, вследствие чего было решено произвести ещё столько же особых машин.
Вторая партия ушла так же молниеносно, как и первая. Представитель Ford Сэм Шембари сообщил, что собраны предзаказы на все лимитированные внедорожники как с трёхдверным, так и с пятидверным кузовом. Причём их цены почти вдвое превышают стоимость базового Bronco: 59 305 и 63 500 долларов соответственно. Первые товарные машины покупатели получат не ранее весны 2021 года.
Решение Ford удвоить выпуск лимитированной модели Bronco First Edition встретило критику со стороны фанатов внедорожника на портале Bronco 6G. Они считают, что увеличение тиража с 3500 до 7000 резко снизит коллекционную стоимость будущего раритета.
Под капотом Ford Bronco First Edition — топовый 315-сильный наддувный 2.7 V6, работающий в паре с
10-ступенчатым «автоматом». Из опций — набор специальных внедорожных функций Sasquatch, акустическая система премиум-класса, мультимедийка с 12-дюймовым дисплеем, а также кожаные кресла с подогревом.