Поставки Ford Bronco вновь отложили. Некоторые покупатели будут ждать до 2022-го

В Ford уже не раз сдвигали начало производ­ства Bronco — из-за пандемии и опять же из-за проблем с крышей. Тогда это было связано со сложно­стями у поставщика комп­лектующих — немецкой фирмы Webasto.

На сей раз задержка тоже спрово­цирована поставщиком, но у покупате­лей есть выбор: пере­смотреть заказанную комп­лектацию в пользу обычной крыши из неокрашен­ного пластика или мягкого верха (тогда машину смогут доставить уже летом) либо дождаться и получить бонусы. Определиться нужно до 8 апреля.

Тем, кто предпочтёт ждать, бесплатно достанется опциональ­ный шумо­изолиро­ванный потолок за 495 долларов. Он входит в оснащение при заказе тканевого или кожаного салона, поэтому для тех, кто уже выбрал опциональ­ный интерьер, из цены машины вычтут те же 495 долларов.

Кроме того, для тех, кто оставил предзаказ на Bronco из отложенной партии и получит его как модель 2022 года, в Ford сохранят перво­началь­ную цену авто­мобиля, даже если аналогичный ему подорожает. Некоторым клиентам предложат также бонусные баллы в приложении FordPass, эквива­лентные тысяче долларов, — их можно будет потратить на обслужи­вание или фирменные аксессуары.