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Поставки Ford Bronco вновь отложили. Некоторые покупатели будут ждать до 2022-го

Новости

Михаил Кондратьев

Компания Ford вновь перенесла срок начала поставок возрож­дённого Bronco. На сей раз задержка касается внедорож­ников в опреде­лённой конфигурации — с опциональ­ной модульной крышей в чёрном цвете. Покупате­лям таких машин придётся ждать до 2022 модель­ного (и наверняка кален­дарного) года, сообщает Automotive News.

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  • В Ford уже не раз сдвигали начало производ­ства Bronco — из-за пандемии и опять же из-за проблем с крышей. Тогда это было связано со сложно­стями у поставщика комп­лектующих — немецкой фирмы Webasto.

  • На сей раз задержка тоже спрово­цирована поставщиком, но у покупате­лей есть выбор: пере­смотреть заказанную комп­лектацию в пользу обычной крыши из неокрашен­ного пластика или мягкого верха (тогда машину смогут доставить уже летом) либо дождаться и получить бонусы. Определиться нужно до 8 апреля.

  • Тем, кто предпочтёт ждать, бесплатно достанется опциональ­ный шумо­изолиро­ванный потолок за 495 долларов. Он входит в оснащение при заказе тканевого или кожаного салона, поэтому для тех, кто уже выбрал опциональ­ный интерьер, из цены машины вычтут те же 495 долларов.

  • Кроме того, для тех, кто оставил предзаказ на Bronco из отложенной партии и получит его как модель 2022 года, в Ford сохранят перво­началь­ную цену авто­мобиля, даже если аналогичный ему подорожает. Некоторым клиентам предложат также бонусные баллы в приложении FordPass, эквива­лентные тысяче долларов, — их можно будет потратить на обслужи­вание или фирменные аксессуары.

  • Несмотря на ажиотажный спрос, переносы срока начала выпуска и длитель­ное ожидание, в Ford подсчитали, что 66% предвари­тель­ных заказов на Bronco перешли в статус полноценных. На сегодня их количе­ство составляет около 125 тысяч.

Ожидали когда-нибудь поставку автомобиля длительное время?

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