Поставки Ford Bronco вновь отложили. Некоторые покупатели будут ждать до 2022-го
Михаил Кондратьев
Компания Ford вновь перенесла срок начала поставок возрождённого Bronco. На сей раз задержка касается внедорожников в определённой конфигурации — с опциональной модульной крышей в чёрном цвете. Покупателям таких машин придётся ждать до 2022 модельного (и наверняка календарного) года, сообщает Automotive News.
В Ford уже не раз сдвигали начало производства Bronco —
из-запандемии и опять же из-запроблем с крышей. Тогда это было связано со сложностями у поставщика комплектующих — немецкой фирмы Webasto.
На сей раз задержка тоже спровоцирована поставщиком, но у покупателей есть выбор: пересмотреть заказанную комплектацию в пользу обычной крыши из неокрашенного пластика или мягкого верха (тогда машину смогут доставить уже летом) либо дождаться и получить бонусы. Определиться нужно до 8 апреля.
Тем, кто предпочтёт ждать, бесплатно достанется опциональный шумоизолированный потолок за 495 долларов. Он входит в оснащение при заказе тканевого или кожаного салона, поэтому для тех, кто уже выбрал опциональный интерьер, из цены машины вычтут те же 495 долларов.
Кроме того, для тех, кто оставил предзаказ на Bronco из отложенной партии и получит его как модель 2022 года, в Ford сохранят первоначальную цену автомобиля, даже если аналогичный ему подорожает. Некоторым клиентам предложат также бонусные баллы в приложении FordPass, эквивалентные тысяче долларов, — их можно будет потратить на обслуживание или фирменные аксессуары.
Несмотря на ажиотажный спрос, переносы срока начала выпуска и длительное ожидание, в Ford подсчитали, что 66% предварительных заказов на Bronco перешли в статус полноценных. На сегодня их количество составляет около 125 тысяч.