Новый Ford Bronco против Jeep Wrangler и Land Rover Defender: кто лучше?
Алексей Олефиренко
Годы ожиданий подошли к концу: Ford Bronco шестого поколения представлен официально. Приветственная серия Bronco First Edition была распродана за каких-то девять часов — кажется, проблем со спросом у Форда не будет. Однако мы решили разобраться, не погорячились ли покупатели, клюнув на чарующую ретровнешность Форда. Ведь (пока заочно) с Bronco конкурируют два других — не менее крутых! — ретровнедорожника. Речь про Jeep Wrangler и Land Rover Defender.
Раунд 1. Кузов
Возрождённый Bronco предлагается в двух ипостасях – сугубо внедорожной и кроссоверной Bronco Sport. Вторая продаётся исключительно в пятидверном варианте, а вот олдскульный Bronco идёт как с двумя, так и с четырьмя боковыми дверьми. Дверь багажника за пятую у Бронко не считается.
«Просто» Bronco базируется на той же раме (да-да, именно раме), что и пикап Ford Ranger. В зависимости от версии длина колёсной базы новинки составляет 2550 (двухдверный вариант) или 2949 миллиметров (четырёхдверная версия). Общая длина внедорожника — 4440 и 4811 миллиметров соответственно, ширина — от 1928 до 2014 миллиметров в зависимости от комплектации. К отличительным особенностям кузова Bronco можно отнести быстросъёмные панели крыши и двери. Причём все их можно упаковать в специальные чехлы и разместить в багажнике.
Что касается Bronco Sport, то у него, как и полагается кроссоверу, кузов несущий. В основе этой машины лежит платформа С2 — та же «тележка», что используется в нынешнем Ford Kuga. При этом спортивный Бронко меньше Куги во всех отношениях: у него более короткая колёсная база (2670 миллиметров против 2710 у Куги), меньше длина (4387 и 4585 миллиметров) и ширина (1887 миллиметров против 2174).
В отличие от Bronco, Jeep Wrangler выпускается только во внедорожном варианте — то есть с полноценной рамой. На выбор тоже предлагаются как двух-, так и четырёхдверный кузов. Но у Wrangler есть дополнительный форм-фактор, который пока недоступен для Bronco, — долгожданный пикап, также известный как Jeep Gladiator.
Как и Bronco, Wrangler тоже умеет сбрасывать панели крыши, дверей (даже ветрового стекла!) и превращаться в кабриолет. Но, как уверяют инженеры Ford, в случае с Bronco это превращение происходит проще и быстрее. А ещё, все снятые детали Рэнглера придётся
Удивительно, но на фоне «американцев» Land Rover Defender кажется бедным родственником. Во-первых, после смены поколений Дефф лишился рамы: угловатый кузов скрывает алюминиевую платформу D7x, которая является глубоко модифицированным вариантом «тележки» Land Rover Discovery. Во-вторых, у Дефендера всего два кузова на выбор — трёх- и пятидверный. Никаких пикапов на горизонте пока не видно. Кроссовер Defender Sport может и будет, но когда — пока непонятно. Нет у Дэфа ни открытых модификаций со съёмной крышей, ни съёмных дверей. Есть, правда, грузовые модификации Hard Top без заднего ряда сидений, но этот бонус сугубо номинальный.
Что удивляет ещё больше, так это размеры Land Rover — на фоне Jeep и Ford он настоящий здоровяк! Длина колёсной базы трёхдверной версии 90 составляет 2587 миллиметров, у пятидверного варианта под названием 110 — 3022 миллиметра. Ну а общая длина нового Дефендера составляет 4583 и 5018 миллиметров соответственно. Ширина, независимо от версии, — 2008 миллиметров.
Пожалуй, в этом раунде Ford и Jeep заслужили за разнообразие по два балла, а Defender — пока один.
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Раунд 2. Двигатели и трансмиссии
Ford Bronco Sport будет оснащаться двумя двигателями: полуторалитровым трёхцилиндровым, а также двухлитровым с четырьмя цилиндрами. Оба мотора принадлежат к семейству Ecoboost, развивают 184 и 248 лошадиных сил соответственно и агрегатируются только с восьмиступенчатым автоматом. Привод — полный.
У рамного внедорожника Bronco моторы посерьёзнее. Для него тоже предлагаются два бензиновых двигателя Ecoboost: 2,3-литровый четырёхцилиндровый (274 лошадиные силы, 420 Н·м) и 2,7-литровый V6 (314 л.с., 542 Н·м). Но если флагманский вариант доступен исключительно с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, то базовый — как с таким же автоматом, так и с семиступенчатой «механикой» Getrag. Точнее, это не полноценная семиступенчатая КПП, а шестиступенчатая, которой добавили дополнительную «ползущую» передачу (Crawler Gear — на рычаге она обозначена буквой «С»). Отношение передачи «С» — 6,588:1, в то время как у обычной первой передачи — 4,283:1.
Помимо двух вариантов коробок передач, Bronco предлагает два варианта раздаточных коробок. Обе они двухступенчатые, однако опциональная раздатка идёт с электромеханическим демультипликатором, автоматическим подключением задней оси и понижайкой. Передаточное число опциональной раздатки — 3,06, с ней суммарное передаточное отношение трансмиссии Bronco может доходить до 94,75:1. Что касается базовой раздаточной коробки, то её передаточное число равно 2,72.
Линейка двигателей Jeep Wrangler серьёзно отличается от рынка к рынку. Но, если учитывать все возможные варианты, то она получится гораздо обширнее, чем у Bronco, даже если считать с Bronco Sport.
В России официальные Wrangler продаются только c двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» Hurricane. Такая силовая установка развивает 272 лошадиные силы и 400 Н·м. Но в Америке внедорожник можно приобрести с 3,6-литровым безнаддувным V6 Pentastar (289 л.с., 353 Н·м), а также с трёхлитровым турбодизелем EcoDiesel V6 (264 л.с., 600 Н·м). В Европе для внедорожника, помимо бензинового Hurricane, предлагается четырёхцилиндровый 2,2-литровый дизель Multijet II (204 л.с., 450 Н·м). В общем, есть из чего выбрать.
Но и это ещё не конец. В начале 2020 года на выставке CES в Лас-Вегасе был анонсирован подключаемый гибрид на базе Wrangler. А сразу после дебюта Ford Bronco концерн Chrysler показал прототип Рэнглера с двигателем V8. В стане Ford это наверняка уже приняли к сведению.
По части трансмиссий Jeep, на первый взгляд, консервативен. На выбор предлагаются шестиступенчатая «механика» Aisin, а в качестве опции — восьмиступенчатый автомат Torqueflite. Но в зависимости от комплектации предоставляются три (!) системы полного привода: Command-Trac (для версий, которые рассчитаны на дорожную эксплуатацию), Selec-Trac (которая отслеживает пробуксовку колёс и перераспределяет крутящий момент) и Rock-Trac. Последняя предусмотрена только для ультимативно-внедорожного исполнения Rubicon и идёт с понижающим рядом раздаточной коробки, чьё передаточное отношение равно 4.
Land Rover, как и Ford, особым разнообразием моторов не отличается. Пока что для нового Деффа предназначены лишь один двухлитровый турбодизель с двумя степенями форсировки (200 и 240 сил; крутящий момент в обоих случаях – 430 Н·м), бензиновая рядная «четвёрка» (300 л.с. и 400 Н·м; единственный мотор, который не будет предложен в России), а также мягкий гибрид на основе рядной трёхлитровой «шестёрки» (400 л.с., 550 Н·м). Позднее должны появиться подзаряжаемый гибрид, а также спортивный вариант от Special Vehicle Operations, который оснастят двигателем V8 с компрессором.
Трансмиссия для Деффа предусмотрена всего одна — восьмиступенчатый автомат ZF с двухступенчатой раздаткой, демультипликатором (передаточное отношение — 2,93) и системой постоянного полного привода.
Явным лидером раунда получается Wrangler. А вот Bronco и Defender идут бок о бок: трансмиссионное однообразие «британец» компенсирует моторами.
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Раунд 3. Подготовка к бездорожью
Помимо упомянутой рамы, «ползущей» передачи МКПП и двух вариантов раздатки, «неспортивный» Bronco может предложить и другие «изюминки», которые помогут преодолеть тяжёлое бездорожье. Главным образом — отличные геометрические параметры.
Уже в базовой комплектации Bronco располагает 210 миллиметрами клиренса, но стоит заказать внедорожный пакет Sasquatch с опциональными шинами
Передняя подвеска у Bronco независимая, с дифференциалом Dana AdvanTEK. Задняя — зависимая, с мостом Dana 44 AdvanTEK. В качестве опции идут размыкаемый стабилизатор поперечной устойчивости с автоматически замыкаемым на скорости гидравлическим замком, амортизаторы Bilstein с увеличенным ходом, электронноуправляемая блокировка дифференциалов Spicer Performa-TraK для обеих осей. Насчёт работы межосевого дифференциала конкретики пока нет: издание Car & Driver предполагает, что он принудительно блокируется, когда водитель включает режим 4Н.
Есть и другая электроника, которая поможет водителю Bronco заехать в дальние уголки планеты. Главный компонент — система Terrain Management с режимами G.O.A.T. Этих самых режимов, в зависимости от комплектации, может быть до семи штук (Normal, Eco, Sport, Slippery/Sand, Baja, Mud/Ruts, Rock Crawl). Помогает системе опциональный набор Trail Toolbox с внедорожным круиз-контролем, векторизацией крутящего момента (подтормаживает колёса, уменьшая радиус разворота на нестабильных покрытиях), а также с режимом движения в одну педаль (при отпускании машина эффективно замедляется, позволяя не пользоваться тормозами).
Силовые пороги, дополнительная защита днища — список дополнительного внедорожного оборудования для Bronco поистине огромен. У кроссоверной модификации Bronco Sport он, конечно, попроще, но даже в таком исполнении Ford не будет беспомощным: 224 мм клиренса, умение преодолевать брод до 600 мм, семирежимный G.O.A.T. и внедорожный круиз-контроль в комплектации Badlands — и это далеко не полный список того, что может предложить Bronco Sport.
У Wrangler, как у истинного олдскульщика, и передняя, и задняя подвеска зависимые, с мостами Dana. Лучше всего к бездорожью подготовлена версия Rubicon, поэтому в качестве ориентира возьмём именно её.
Jeep Wrangler в исполнении Rubicon обладает клиренсом в 252 мм. Главным образом за счёт здоровенных 32-дюймовых шин BF Goodrich. Поскольку свесы у него тоже небольшие, то и геометрические показатели проходимости на высоте: углы въезда, съезда и рампы составляют 36,5, 31 и 26 градусов соответственно. Максимальная глубина преодолеваемого брода — 760 мм.
Система полного привода Rock-Trac с передаточным отношением понижающей передачи 4:1 и общим передаточным отношением 77,2:1 позволяют форсировать тяжелейшее бездорожье на малых скоростях, а если её возможностей окажется мало, рекомендуется принудительно заблокировать межколёсные дифференциалы на передней и задней оси. Кстати, передний стабилизатор на Рэнглере в этой версии тоже можно разомкнуть.
Defender — представитель новой школы. У него нет мостов ни спереди, ни сзади: на передней оси — двухрычажная подвеска, на задней — многорычажка. Более того, автомобиль предлагается с пневматической подвеской! Благодаря ей дорожный просвет способен достигать 291 миллиметра (а кратковременно, для подъёма с препятствия — 361 мм), глубина преодолеваемого брода составляет невероятные 900 миллиметров. Острых и отвесных скал Defender тоже не боится: углы въезда и съезда – 38 и 40 градусов, угол рампы – 28 градусов (и это речь о длиннобазной версии 110 — короткая будет ещё лучше).
Задний и межосевой дифференциал с блокировками, продвинутая система Terrain Response 2, позволяющая настраивать работу акселератора, КПП и антипробуксовочной системы — со всей этой электроникой Дефф может залезть в непролазные чащи. И пускай его будет сложновато доработать для участия в триале в ближайшем гараже, в этом раунде он набирает равное количество баллов с Bronco. А Wrangler чуть позади.
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Раунд 4. Электроника
Несмотря на простоту пращура, новый Bronco буквально нашпигован разнообразной электроникой. Помимо упомянутой системы Terrain Management, автомобиль оснащается продвинутой мультимедийной системой SYNC четвёртого поколения (даже у Bronco Sport — лишь третьего). В базовом исполнении диагональ сенсорного экрана составляет 8 дюймов, но в более дорогих версиях увеличивается до 12. Функционал системы можно расширить за счёт навигации с особыми картами для ориентирования на бездорожье, омываемых камер кругового обзора и голосового управления. По части безопасности Bronco тоже заботлив: в базе предлагается система экстренного торможения, а в качестве опций — системы удержания в полосе, недопущения переворота на уклоне, адаптивный круиз-контроль с зачатками автопилота и многое другое.
Jeep в плане электроники попроще. Базовая мультимедийная система Uconnect имеет диагональ 5 дюймов, но за дополнительные деньги экран увеличится до 8,4 дюйма. Камер кругового обзора у Wrangler нет — только задняя и только в топовых исполнениях. Дополнительно можно приобрести систему мониторинга слепых зон. За безопасность на бездорожье отвечают система предотвращения опрокидывания автомобиля, а также системы контроля устойчивости при подъёме и спуске, которые включены в базовую комплектацию.
Defender, даром что принадлежит к Land Rover, а не Range Rover, сейчас является самым электронно-продвинутым автомобилем марки. В основе внедорожника — система EVA 2.0 с 14 модулями и 85 блоками управления. Мегакомпьютер обрабатывает около 21 000 системных сообщений в секунду, сам обновляется по «воздуху» через собственный канал мобильной связи и раздаёт
Медиасистема Pivi Pro с 10-дюймовым центральным экраном может синхронизироваться по Bluetooth с двумя смартфонами одновременно и выводить
В этом раунде лидерами выходят Bronco и Defender — а Wrangler получился слишком олдскульным.
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Раунд 5. Аксессуары
Дополнительные салонные крючки MOLLE, подставки и кронштейны для крепления девайсов, моющиеся из шланга коврики и даже сливные отверстия в полу, плюс 11 цветовых решений — и это лишь верхушка айсберга. Для Ford Bronco предлагается более 200 заводских аксессуаров (для Bronco Sport — чуть меньше), и никто не сомневается, что со временем их количество вырастет во много раз. Можно создать машину полностью под себя, не прибегая к помощи тюнинг-ателье.
У Jeep ситуация неоднозначная. С одной стороны, с завода аксессуаров для Wrangler не так уж много (и то, они зачастую являются привилегиями памятных спецсерий), с другой — «афтермаркет» просто кишит тюнячками и прибамбасами, которые способны превратить Wrangler в настоящего монстра. Да и фирменное ателье Mopar выпускает огромное количество деталей — от чисто стилистических до серьёзных пакетов доработок моторов, трансмиссий и подвесок.
Наконец, Defender. Похоже, в Land Rover понимают, что тюнеры едва ли решатся серьёзно вмешиваться в структуру автомобиля с несущим кузовом, поэтому уже сейчас предлагают море мелочей и готовых пакетов для Деффа: шноркели, наружные багажники (в том числе крепящиеся к стойкам крыши), защита бамперов, лестницы, палатки, бортовые компрессоры для подкачки шин или матрасов — список бесконечен.
В этом раунде опять ведут Bronco и Defender.
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Раунд 6. Комплектации и цены
Если не считать премьерную серию First Edition, то у нового Bronco будет шесть исполнений, каждое из которых может быть в большей или меньшей степени дополнено разными опциями.
Уже в базовой версии, которая стоит 28 500 долларов (за двухдверный вариант), Bronco предложит мультимедийную систему SYNC 4 с восьмидюймовым сенсорным экраном и Terrain Management с шестью режимами G.O.A.T. Но в остальном это будет практически «голый» автомобиль, который можно дополнить разве что внедорожным пакетом Sasquatch.
Если нужны амбиентная подсветка, двухзонный климат, система бесключевого доступа, камера заднего вида, система контроля за полосой движения — надо смотреть в сторону версий Big Bend и Black Diamond. Ну а если душа желает всего и сразу (камеры кругового обзора, акустику Bang & Olufsen, внедорожную навигацию и так далее), то лучше обратить внимание на модификации Outer Banks, Wildtrak, Badlands и, конечно, First Edition. Но последние уже распроданы. По информации Motor1, цены на серию First Edition начинались от 59 305 и 63 500 долларов за двух- и четырёхдверную версию соответственно
Что привлекает в Bronco — гибкая система индивидуализации и кастомизации, которая позволяет создать именно такой автомобиль, который хочется. Жаль только, что хорошо оснащённый автомобиль будет стоить приличных денег. И что легковые Форды у нас больше не продаются.
В Америке для Jeep Wrangler предложено 13 исполнений, многие из которых похожи в деталях. Цены на внедорожник стартуют от 28 295 долларов, но в России машина будет намного дороже: за базовый Wrangler Sport в двухдверном исполнении у нас просят
Однако привлекательная цена Jeep в Новом Свете объясняется его более простой базой — доплачивать нужно почти за всё. Нужны светодиодные фары? Плати. Нужен 8,4-дюймовый экран мультимедийки? Плати. Самоблок на заднем мосту? Готовь чековую книжку.
Стоимость полностью укомплектованного Rubicon в Штатах может достигать 55–60 тысяч долларов. А в России он стоит 5,1 миллиона рублей, или 71 тысячу долларов. Большие деньги…
…Если не смотреть на Defender, который в топовом исполнении может стоить более 100 тысяч долларов. Полный прайс-лист на новый внедорожник для России будет обнародован позже, но уже сейчас известно, что цены на эту модель начинаются от
В итоге вырисовывается следующая картина: все автомобили недёшевы, но едва при этом прилично укомплектованы в базовых версиях. Их цены плюс-минус соответствуют тому наполнению, которое вы соберёте, так что в этом раунде объявляется боевая ничья.
Итоговый счёт
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