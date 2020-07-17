Новый Ford Bronco против Jeep Wrangler и Land Rover Defender: кто лучше?

Годы ожиданий подошли к концу: Ford Bronco шестого поколения представлен официально. Привет­ствен­ная серия Bronco First Edition была распродана за каких-то девять часов — кажется, проблем со спросом у Форда не будет. Однако мы решили разобраться, не погорячи­лись ли покупатели, клюнув на чарующую ретро­внешность Форда. Ведь (пока заочно) с Bronco конкури­руют два других — не менее крутых! — ретро­внедорожника. Речь про Jeep Wrangler и Land Rover Defender.

Раунд 1. Кузов

Возрождённый Bronco предлага­ется в двух ипостасях – сугубо внедорожной и крос­соверной Bronco Sport. Вторая продаётся исключи­тельно в пятидверном варианте, а вот олдскульный Bronco идёт как с двумя, так и с четырьмя боковыми дверьми. Дверь багажника за пятую у Бронко не считается.