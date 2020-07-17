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Новый Ford Bronco против Jeep Wrangler и Land Rover Defender: кто лучше?

Разбор

Алексей Олефиренко

Годы ожиданий подошли к концу: Ford Bronco шестого поколения представлен официально. Привет­ствен­ная серия Bronco First Edition была распродана за каких-то девять часов — кажется, проблем со спросом у Форда не будет. Однако мы решили разобраться, не погорячи­лись ли покупатели, клюнув на чарующую ретро­внешность Форда. Ведь (пока заочно) с Bronco конкури­руют два других — не менее крутых! — ретро­внедорожника. Речь про Jeep Wrangler и Land Rover Defender.

Раунд 1. Кузов

Возрождённый Bronco предлага­ется в двух ипостасях – сугубо внедорожной и крос­соверной Bronco Sport. Вторая продаётся исключи­тельно в пятидверном варианте, а вот олдскульный Bronco идёт как с двумя, так и с четырьмя боковыми дверьми. Дверь багажника за пятую у Бронко не считается.

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«Просто» Bronco базируется на той же раме (да-да, именно раме), что и пикап Ford Ranger. В зависи­мости от версии длина колёсной базы новинки состав­ляет 2550 (двух­дверный вариант) или 2949 милли­метров (четырёх­дверная версия). Общая длина внедорожника — 4440 и 4811 милли­метров соответ­ственно, ширина — от 1928 до 2014 милли­метров в зави­симости от комплектации. К отличи­тельным особен­ностям кузова Bronco можно отнести быстро­съёмные панели крыши и двери. Причём все их можно упаковать в специальные чехлы и разместить в багажнике.

Что касается Bronco Sport, то у него, как и полагается кроссоверу, кузов несущий. В основе этой машины лежит плат­форма С2 — та же «тележка», что использу­ется в нынешнем Ford Kuga. При этом спортивный Бронко меньше Куги во всех отношениях: у него более короткая колёсная база (2670 милли­метров против 2710 у Куги), меньше длина (4387 и 4585 милли­метров) и ширина (1887 милли­метров против 2174).

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В отличие от Bronco, Jeep Wrangler выпускается только во внедорожном варианте — то есть с полноценной рамой. На выбор тоже пред­лагаются как двух-, так и четырёх­дверный кузов. Но у Wrangler есть дополни­тельный форм-фактор, который пока недоступен для Bronco, — долго­жданный пикап, также известный как Jeep Gladiator.

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon
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Jeep Wrangler Unlimited Rubicon

Как и Bronco, Wrangler тоже умеет сбрасывать панели крыши, дверей (даже ветрового стекла!) и превращаться в кабри­олет. Но, как уверяют инженеры Ford, в случае с Bronco это превраще­ние происходит проще и быстрее. А ещё, все снятые детали Рэнглера придётся где-то хранить — в машине они не помещаются. По своим габаритам Wrangler похож на внедорожник Bronco: длина — 4240 и 4790 милли­метров (для двух- и четырёх­дверной версии соответ­ственно), ширина — 1880 милли­метров, длина колёсной базы — 2460 и 3010 милли­метров. Пикап Gladiator при той же ширине кузова ощутимо длиннее: колёсная база — 3487 милли­метров, общая длина — 5537 мм.

Удивительно, но на фоне «американцев» Land Rover Defender кажется бедным родствен­ником. Во-первых, после смены поколений Дефф лишился рамы: угловатый кузов скрывает алюминиевую платформу D7x, которая является глубоко модифици­рованным вариантом «тележки» Land Rover Discovery. Во-вторых, у Дефендера всего два кузова на выбор — трёх- и пятидверный. Никаких пикапов на горизонте пока не видно. Кроссовер Defender Sport может и будет, но когда — пока непонятно. Нет у Дэфа ни открытых моди­фикаций со съёмной крышей, ни съёмных дверей. Есть, правда, грузовые моди­фикации Hard Top без заднего ряда сидений, но этот бонус сугубо номинальный.

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Что удивляет ещё больше, так это размеры Land Rover — на фоне Jeep и Ford он настоящий здоровяк! Длина колёсной базы трёх­дверной версии 90 составляет 2587 милли­метров, у пятидверного варианта под названием 110 — 3022 милли­метра. Ну а общая длина нового Дефендера составляет 4583 и 5018 милли­метров соответ­ственно. Ширина, независимо от версии, — 2008 милли­метров.

Пожалуй, в этом раунде Ford и Jeep заслужили за разно­образие по два балла, а Defender — пока один.

Ford Bronco
  • 2
Jeep Wrangler
  • 2
Land Rover Defender
  • 1

Раунд 2. Двигатели и трансмиссии

Ford Bronco Sport будет оснащаться двумя двигателями: полутора­литровым трёх­цилиндровым, а также двух­литровым с четырьмя цилинд­рами. Оба мотора принад­лежат к семейству Ecoboost, развивают 184 и 248 лошадиных сил соответ­ственно и агрегати­руются только с восьмиступен­чатым автоматом. Привод — полный.

У рамного внедорожника Bronco моторы посерьёзнее. Для него тоже пред­лагаются два бензиновых двигателя Ecoboost: 2,3-литровый четырёх­цилиндровый (274 лошадиные силы, 420 Н·м) и 2,7-литровый V6 (314 л.с., 542 Н·м). Но если флагманский вариант доступен исключи­тельно с 10-ступен­чатой автомати­ческой коробкой передач, то базовый — как с таким же автоматом, так и с семиступен­чатой «механикой» Getrag. Точнее, это не полноценная семи­ступенчатая КПП, а шестиступен­чатая, которой добавили дополни­тельную «ползущую» передачу (Crawler Gear — на рычаге она обозначена буквой «С»). Отношение передачи «С» — 6,588:1, в то время как у обычной первой передачи — 4,283:1.

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Помимо двух вариантов коробок передач, Bronco пред­лагает два варианта раздаточных коробок. Обе они двухступен­чатые, однако опци­ональная раздатка идёт с электро­механиче­ским демульти­пликатором, автомати­ческим подключе­нием задней оси и понижайкой. Передаточное число опциональной раздатки — 3,06, с ней суммарное пере­даточное отношение трансмиссии Bronco может доходить до 94,75:1. Что касается базовой раздаточной коробки, то её пере­даточное число равно 2,72.

Линейка двигателей Jeep Wrangler серьёзно отличается от рынка к рынку. Но, если учитывать все возможные варианты, то она получится гораздо обширнее, чем у Bronco, даже если считать с Bronco Sport.

В России официальные Wrangler продаются только c двух­литровой бензиновой «турбо­четвёркой» Hurricane. Такая силовая установка развивает 272 лошадиные силы и 400 Н·м. Но в Америке внедорожник можно приобрести с 3,6-литровым безнаддувным V6 Pentastar (289 л.с., 353 Н·м), а также с трёх­литровым турбодизелем EcoDiesel V6 (264 л.с., 600 Н·м). В Европе для внедорожника, помимо бензинового Hurricane, пред­лагается четырёх­цилиндровый 2,2-литровый дизель Multijet II (204 л.с., 450 Н·м). В общем, есть из чего выбрать.

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Но и это ещё не конец. В начале 2020 года на выставке CES в Лас-Вегасе был анонси­рован подключаемый гибрид на базе Wrangler. А сразу после дебюта Ford Bronco концерн Chrysler показал прототип Рэнглера с двигателем V8. В стане Ford это наверняка уже приняли к сведению.

По части трансмиссий Jeep, на первый взгляд, консервати­вен. На выбор пред­лагаются шестиступен­чатая «механика» Aisin, а в качестве опции — восьми­ступенчатый автомат Torqueflite. Но в зависи­мости от комплектации предо­ставляются три (!) системы полного привода: Command-Trac (для версий, которые рассчитаны на дорожную эксплу­атацию), Selec-Trac (которая отслежи­вает пробуксовку колёс и перерас­пределяет крутящий момент) и Rock-Trac. Последняя преду­смотрена только для ультима­тивно-внедорожного исполнения Rubicon и идёт с понижающим рядом раздаточной коробки, чьё пере­даточное отношение равно 4.

Land Rover, как и Ford, особым разно­образием моторов не отличается. Пока что для нового Деффа предназна­чены лишь один двух­литровый турбодизель с двумя степенями форсировки (200 и 240 сил; крутящий момент в обоих случаях – 430 Н·м), бензиновая рядная «четвёрка» (300 л.с. и 400 Н·м; единственный мотор, который не будет предложен в России), а также мягкий гибрид на основе рядной трёх­литровой «шестёрки» (400 л.с., 550 Н·м). Позднее должны появиться подзаряжа­емый гибрид, а также спортивный вариант от Special Vehicle Operations, который оснастят двигателем V8 с компрессором.

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Трансмиссия для Деффа предусмотрена всего одна — восьми­ступенчатый автомат ZF с двухступен­чатой раздаткой, демульти­пликатором (пере­даточное отношение — 2,93) и системой постоянного полного привода.

Явным лидером раунда получается Wrangler. А вот Bronco и Defender идут бок о бок: транс­миссионное одно­образие «британец» компенсирует моторами.

Ford Bronco
  • 3
Jeep Wrangler
  • 4
Land Rover Defender
  • 2

Раунд 3. Подготовка к бездорожью

Помимо упомянутой рамы, «ползущей» передачи МКПП и двух вариантов раздатки, «неспортив­ный» Bronco может предложить и другие «изюминки», которые помогут преодолеть тяжёлое бездорожье. Главным образом — отличные геометри­ческие параметры.

Уже в базовой комплектации Bronco располагает 210 милли­метрами клиренса, но стоит заказать внедорожный пакет Sasquatch с опци­ональными шинами 35-го диаметра, как дорожный просвет увеличи­вается до 295 милли­метров. В таком варианте внедорожник может покорять броды глубиной до 850 милли­метров, а благодаря коротким свесам углы въезда и съезда составляют 43 и 37 градусов. Угол рампы — 29 градусов.

Ford Bronco Black Diamond Sasquatch

Передняя подвеска у Bronco независимая, с дифферен­циалом Dana AdvanTEK. Задняя — зависимая, с мостом Dana 44 AdvanTEK. В качестве опции идут размыка­емый стабили­затор поперечной устойчи­вости с автомати­чески замыкаемым на скорости гидравли­ческим замком, аморти­заторы Bilstein с увели­ченным ходом, электронно­управляемая блокировка дифферен­циалов Spicer Performa-TraK для обеих осей. Насчёт работы межосевого дифферен­циала конкретики пока нет: издание Car & Driver пред­полагает, что он принуди­тельно блокируется, когда водитель включает режим 4Н.

Есть и другая электроника, которая поможет водителю Bronco заехать в дальние уголки планеты. Главный компонент — система Terrain Management с режимами G.O.A.T. Этих самых режимов, в зависи­мости от комплектации, может быть до семи штук (Normal, Eco, Sport, Slippery/Sand, Baja, Mud/Ruts, Rock Crawl). Помогает системе опци­ональный набор Trail Toolbox с внедорожным круиз-контролем, вектори­зацией крутящего момента (подторма­живает колёса, уменьшая радиус разворота на нестабильных покрытиях), а также с режимом движения в одну педаль (при отпускании машина эффективно замед­ляется, позволяя не пользоваться тормозами).

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Силовые пороги, дополнительная защита днища — список дополни­тельного внедорожного оборудо­вания для Bronco поистине огромен. У крос­соверной моди­фикации Bronco Sport он, конечно, попроще, но даже в таком исполнении Ford не будет беспомощным: 224 мм клиренса, умение преодо­левать брод до 600 мм, семи­режимный G.O.A.T. и внедорожный круиз-контроль в комплектации Badlands — и это далеко не полный список того, что может предложить Bronco Sport.

У Wrangler, как у истинного олдскульщика, и передняя, и задняя подвеска зави­симые, с мостами Dana. Лучше всего к бездорожью подготов­лена версия Rubicon, поэтому в качестве ориентира возьмём именно её.

Jeep Wrangler в исполнении Rubicon обладает клиренсом в 252 мм. Главным образом за счёт здоровенных 32-дюймовых шин BF Goodrich. Поскольку свесы у него тоже небольшие, то и геометри­ческие показатели проходи­мости на высоте: углы въезда, съезда и рампы составляют 36,5, 31 и 26 градусов соответ­ственно. Максимальная глубина преодоле­ваемого брода — 760 мм.

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Система полного привода Rock-Trac с пере­даточным отношением понижающей передачи 4:1 и общим пере­даточным отношением 77,2:1 позволяют форсировать тяжелейшее бездорожье на малых скоростях, а если её возмож­ностей окажется мало, реко­мендуется принуди­тельно заблоки­ровать межколёсные дифферен­циалы на передней и задней оси. Кстати, передний стабили­затор на Рэнглере в этой версии тоже можно разомкнуть.

Defender — представитель новой школы. У него нет мостов ни спереди, ни сзади: на передней оси — двух­рычажная подвеска, на задней — много­рычажка. Более того, авто­мобиль предлагается с пневмати­ческой подвеской! Благодаря ей дорожный просвет способен достигать 291 милли­метра (а кратко­временно, для подъёма с препят­ствия — 361 мм), глубина преодоле­ваемого брода состав­ляет невероятные 900 милли­метров. Острых и отвесных скал Defender тоже не боится: углы въезда и съезда – 38 и 40 градусов, угол рампы – 28 градусов (и это речь о длинно­базной версии 110 — короткая будет ещё лучше).

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Задний и межосевой дифференциал с блокировками, продви­нутая система Terrain Response 2, позволяющая настраивать работу акселе­ратора, КПП и анти­пробуксо­вочной системы — со всей этой электро­никой Дефф может залезть в непро­лазные чащи. И пускай его будет сложновато доработать для участия в триале в ближайшем гараже, в этом раунде он набирает равное коли­чество баллов с Bronco. А Wrangler чуть позади.

Ford Bronco
  • 5
Jeep Wrangler
  • 5
Land Rover Defender
  • 4

Раунд 4. Электроника

Несмотря на простоту пращура, новый Bronco буквально нашпиго­ван разно­образной электроникой. Помимо упомянутой системы Terrain Management, авто­мобиль оснащается про­двинутой мульти­медийной системой SYNC четвёртого поколения (даже у Bronco Sport — лишь третьего). В базовом испол­нении диагональ сенсорного экрана состав­ляет 8 дюймов, но в более дорогих версиях увеличи­вается до 12. Функционал системы можно расширить за счёт навигации с особыми картами для ориенти­рования на бездорожье, омыва­емых камер кругового обзора и голосового управ­ления. По части безопас­ности Bronco тоже заботлив: в базе пред­лагается система экстренного торможения, а в качестве опций — системы удер­жания в полосе, недопущения пере­ворота на уклоне, адаптивный круиз-контроль с зачатками автопилота и многое другое.

Jeep в плане электроники попроще. Базовая мульти­медийная система Uconnect имеет диагональ 5 дюймов, но за дополни­тельные деньги экран увеличится до 8,4 дюйма. Камер кругового обзора у Wrangler нет — только задняя и только в топовых испол­нениях. Дополни­тельно можно приобрести систему мониторинга слепых зон. За безопас­ность на бездорожье отвечают система предот­вращения опрокиды­вания автомобиля, а также системы контроля устойчи­вости при подъёме и спуске, которые включены в базовую комплектацию.

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Defender, даром что принадлежит к Land Rover, а не Range Rover, сейчас является самым электронно-продви­нутым автомобилем марки. В основе внедорожника — система EVA 2.0 с 14 модулями и 85 блоками управ­ления. Мега­компьютер обраба­тывает около 21 000 системных сообщений в секунду, сам обнов­ляется по «воздуху» через собствен­ный канал мобильной связи и раздаёт Wi-Fi всем пассажирам.

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Медиасистема Pivi Pro с 10-дюймовым центральным экраном может синхрони­зироваться по Bluetooth с двумя смарт­фонами одно­временно и выводить 3D-навигацию на цифровую приборную панель. Пробираться через бездорожье помогают камеры кругового обзора, зеркало-дисплей ClearSight Rear View, а также система ClearSight Ground View, делающая капот виртуально-«прозрачным».

В этом раунде лидерами выходят Bronco и Defender — а Wrangler получился слишком олдскульным.

Ford Bronco
  • 7
Jeep Wrangler
  • 6
Land Rover Defender
  • 6

Раунд 5. Аксессуары

Дополнительные салонные крючки MOLLE, подставки и кронштейны для крепления девайсов, моющиеся из шланга коврики и даже сливные отверстия в полу, плюс 11 цветовых решений — и это лишь верхушка айсберга. Для Ford Bronco предлагается более 200 заводских аксессуаров (для Bronco Sport — чуть меньше), и никто не сомневается, что со временем их количество вырастет во много раз. Можно создать машину полностью под себя, не прибегая к помощи тюнинг-ателье.

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У Jeep ситуация неоднозначная. С одной стороны, с завода аксес­суаров для Wrangler не так уж много (и то, они зачастую являются приви­легиями памятных спецсерий), с другой — «афтер­маркет» просто кишит тюнячками и прибам­басами, которые способны превратить Wrangler в настоящего монстра. Да и фирменное ателье Mopar выпускает огромное количе­ство деталей — от чисто стили­стических до серьёзных пакетов доработок моторов, трансмиссий и подвесок.

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Moparized
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Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Moparized

Наконец, Defender. Похоже, в Land Rover понимают, что тюнеры едва ли решатся серьёзно вмеши­ваться в структуру авто­мобиля с несущим кузовом, поэтому уже сейчас пред­лагают море мелочей и готовых пакетов для Деффа: шноркели, наружные багаж­ники (в том числе крепящиеся к стойкам крыши), защита бамперов, лестницы, палатки, бортовые компрес­соры для подкачки шин или матрасов — список бесконечен.

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В этом раунде опять ведут Bronco и Defender.

Ford Bronco
  • 9
Jeep Wrangler
  • 7
Land Rover Defender
  • 8

Раунд 6. Комплектации и цены

Если не считать премьерную серию First Edition, то у нового Bronco будет шесть исполнений, каждое из которых может быть в большей или меньшей степени допол­нено разными опциями.

Уже в базовой версии, которая стоит 28 500 долларов (за двухдверный вариант), Bronco предложит мульти­медийную систему SYNC 4 с восьми­дюймовым сенсорным экраном и Terrain Management с шестью режимами G.O.A.T. Но в остальном это будет практически «голый» автомобиль, который можно дополнить разве что внедорожным пакетом Sasquatch.

Если нужны амбиентная подсветка, двухзонный климат, система бесключевого доступа, камера заднего вида, система контроля за полосой движения — надо смотреть в сторону версий Big Bend и Black Diamond. Ну а если душа желает всего и сразу (камеры кругового обзора, акустику Bang & Olufsen, внедорожную навигацию и так далее), то лучше обратить внимание на моди­фикации Outer Banks, Wildtrak, Badlands и, конечно, First Edition. Но последние уже распроданы. По информации Motor1, цены на серию First Edition начинались от 59 305 и 63 500 долларов за двух- и четырёх­дверную версию соответ­ственно (4 226 000 и 4 525 000 рублей соответ­ственно). А ведь к ним ещё и список опций прилагался…

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Что привлекает в Bronco — гибкая система индивиду­ализации и кастомизации, которая позволяет создать именно такой авто­мобиль, который хочется. Жаль только, что хорошо оснащённый авто­мобиль будет стоить приличных денег. И что легковые Форды у нас больше не продаются.

В Америке для Jeep Wrangler предложено 13 испол­нений, многие из которых похожи в деталях. Цены на внедорожник стартуют от 28 295 долларов, но в России машина будет намного дороже: за базовый Wrangler Sport в двухдверном исполнении у нас просят 3 630 000 рублей, что больше 50 тысяч «вечнозелёных».

Однако привлекательная цена Jeep в Новом Свете объясня­ется его более простой базой — доплачивать нужно почти за всё. Нужны свето­диодные фары? Плати. Нужен 8,4-дюймовый экран мульти­медийки? Плати. Самоблок на заднем мосту? Готовь чековую книжку.

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Стоимость полностью укомплектованного Rubicon в Штатах может достигать 55–60 тысяч долларов. А в России он стоит 5,1 миллиона рублей, или 71 тысячу долларов. Большие деньги…

…Если не смотреть на Defender, который в топовом испол­нении может стоить более 100 тысяч долларов. Полный прайс-лист на новый внедорожник для России будет обнаро­дован позже, но уже сейчас известно, что цены на эту модель начинаются от 4 512 000 рублей. На выбор предложат шесть комплектаций, где флагманская, Defender X, получит акустику Meridian на 700 Вт, проекци­онный дисплей, кожаный салон с электро­регулируемыми сиденьями и специальную отделку экстерьера.

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В итоге вырисовывается следующая картина: все авто­мобили недёшевы, но едва при этом прилично укомп­лектованы в базовых версиях. Их цены плюс-минус соответ­ствуют тому наполнению, которое вы соберёте, так что в этом раунде объявляется боевая ничья.

Итоговый счёт

Ford Bronco
  • 10
Jeep Wrangler
  • 8
Land Rover Defender
  • 9

А какой автомобиль выбрали бы вы?

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