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Посмотрите, насколько хрупкими могут быть карбоновые колёса мощного Мустанга

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Дмитрий Елизаров

Сотрудник одного из дилерских автосервисов Ford Мэтт Питтман опубликовал в своём аккаунте в TikTok видео, иллюстрирующее дорогостоящую поломку Ford Mustang Shelby GT500 — разбитый колёсный диск, выполненный из карбона. Как уточняет The Drive, это обойдётся владельцу спорткара минимум в 7400 долларов (около 568 тысяч рублей).

  • Причина случившегося неизвестна. В комментариях к видео предполагается, что спорткар попал этим колесом в какую-то серьёзную выбоину на большой скорости, хотя сам механик утверждает, что к разрушению диска могла привести и вполне рядовая дорожная ситуация.

  • Помимо самого колеса, насколько можно судить по видео, пострадали и тормозные магистрали.

  • Каталог запчастей Ford содержит два варианта карбоновых дисков для передней и задней оси — они отличаются шириной, но передние стоят дороже. Один диск оценивается компанией в 7390 долларов, но владельцу придётся заплатить ещё за починку тормозов и переустановку колеса.

  • 20-дюймовые карбоновые колёсные диски для GT500 являются частью опционального пакета Carbon Fiber Track вместе с некоторыми доработками по части аэродинамики. Выпускает их австралийская фирма Carbon Revolution, которая, как ожидается, будет поставлять аналогичные диски и для Chevrolet Corvette.

Согласились бы заплатить такие деньги за одно колесо?

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