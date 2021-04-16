Посмотрите, насколько хрупкими могут быть карбоновые колёса мощного Мустанга

Причина случившегося неизвестна. В комментариях к видео предполагается, что спорткар попал этим колесом в какую-то серьёзную выбоину на большой скорости, хотя сам механик утверждает, что к разрушению диска могла привести и вполне рядовая дорожная ситуация.

Помимо самого колеса, насколько можно судить по видео, пострадали и тормозные магистрали.

Каталог запчастей Ford содержит два варианта карбоновых дисков для передней и задней оси — они отличаются шириной, но передние стоят дороже. Один диск оценивается компанией в 7390 долларов, но владельцу придётся заплатить ещё за починку тормозов и переустановку колеса.