В Porsche восстановили уникальный 911-й, с которого началась заводская кастомизация

Подразделение Porsche Classic провело полную реставрацию уникального спорткара 911 Carrera 3,2 1984 года, который принадлежал Тильману Бродбеку, исполнительному ассистенту директора Porsche Петера Шульца.

С конвейера этот Porsche сошёл с тёмно-синим цветом кузова, но прямо в ходе сборки Тильман забрал машину и отогнал её в мастерскую автомобильного маляра Эвальда Ремпфера, который совместно с одним из дизайнеров Porsche добавил кузову акцентов бирюзового цвета: окрашены передние стойки, передний и задний бамперы, нижняя часть кузова и боковины антикрыла. В тон новой цветовой схеме кузова был собран и интерьер: для салона выбрана яркая бирюзовая отделка.

Именно идея Бродбека добавить заводскому Porsche индивидуальности стала основой для создания программы Porsche Exclusive, в рамках которой клиенты марки могут персонализировать заказанный автомобиль.

Тильман проездил на этом Porsche пару лет, после чего, автомобиль 31 год провел в Швеции и в итоге в 2017 году оказался в руках одного коллекционера. Изначально новый владелец собирался перепродать машину, однако по счастливой случайности его друг узнал, что это за экземпляр: Бродбек оказался его хорошим знакомым.

После этого коллекционер решил оставить машину у себя, но для начала отправил её в подразделение Porsche Classic, где 911-й прошел тщательную заводскую реставрацию.

Сейчас автомобиль с пробегом около 100 000 километров пребывает в идеальном состоянии. Модель 911 Carrera 3,2 оснащалась шестицилиндровым оппозитником мощностью 231 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.