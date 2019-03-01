В Porsche восстановили уникальный 911-й, с которого началась заводская кастомизация
Подразделение Porsche Classic провело полную реставрацию уникального спорткара 911 Carrera 3,2 1984 года, который принадлежал Тильману Бродбеку, исполнительному ассистенту директора Porsche Петера Шульца.
С конвейера этот Porsche сошёл с тёмно-синим цветом кузова, но прямо в ходе сборки Тильман забрал машину и отогнал её в мастерскую автомобильного маляра Эвальда Ремпфера, который совместно с одним из дизайнеров Porsche добавил кузову акцентов бирюзового цвета: окрашены передние стойки, передний и задний бамперы, нижняя часть кузова и боковины антикрыла. В тон новой цветовой схеме кузова был собран и интерьер: для салона выбрана яркая бирюзовая отделка.
Именно идея Бродбека добавить заводскому Porsche индивидуальности стала основой для создания программы Porsche Exclusive, в рамках которой клиенты марки могут персонализировать заказанный автомобиль.
Тильман проездил на этом Porsche пару лет, после чего, автомобиль 31 год провел в Швеции и в итоге в 2017 году оказался в руках одного коллекционера. Изначально новый владелец собирался перепродать машину, однако по счастливой случайности его друг узнал, что это за экземпляр: Бродбек оказался его хорошим знакомым.
После этого коллекционер решил оставить машину у себя, но для начала отправил её в подразделение Porsche Classic, где 911-й прошел тщательную заводскую реставрацию.
Сейчас автомобиль с пробегом около 100 000 километров пребывает в идеальном состоянии. Модель 911 Carrera 3,2 оснащалась шестицилиндровым оппозитником мощностью 231 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Компания Porsche начала заниматься кастомизацией клиентских машин ещё в 1978 году, но поначалу эта услуга не пользовалась большой популярностью. Подразделение Porsche Exclusive было открыто только в 1986 году.
Тильман Бродбек начал карьеру в Porsche в 1970 году и поначалу был инженером-испытателем. Будучи экспертом в аэродинамике, он занимался разработкой антикрыла для модели Carrera 2,7 RS. Затем он проработал исполнительным ассистентом при пяти генеральных директорах компании, а впоследствии возглавил то самое подразделение Porsche Exclusive.