АвтоВАЗ прекратил продажи внедорожника Lada 4x4 Bronto
Дмитрий Елизаров
На АвтоВАЗе исчезновение модели с сайта порталу объяснили тем, что закончились складские запасы внедорожника. Как только Lada 4x4 Bronto появится в наличии, его продажи возобновятся. Причина нехватки машин, по данным Motor1, может быть связана с подготовкой рестайлинговой версии Bronto, который обычная Lada 4x4 прошла в начале нынешнего года.
В апреле издание сообщало, что сборка обновлённых внедорожников была намечена на середину года, но не исключено, что сроки были передвинуты из-за пандемии коронавируса.
Lada 4x4 Bronto отличается от обычной версии внедорожника большей приспособленностью к преодолению бездорожья. Модель снабжена усиленными пружинами и более длинноходными амортизаторами в подвеске, увеличенным с 205 до 240 мм дорожным просветом, альтернативной резиной и самоблокирующимися дифференциалами спереди и сзади.
Выпуском Lada 4x4 Bronto занимается компания ВИС-Авто, дочернее предприятие АвтоВАЗа. До снятия с продажи цена внедорожника составляла от 742 900 до 806 900 рублей.