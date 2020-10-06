АвтоВАЗ прекратил продажи внедорожника Lada 4x4 Bronto

На АвтоВАЗе исчезновение модели с сайта порталу объяснили тем, что закончились складские запасы внедорожника. Как только Lada 4x4 Bronto появится в наличии, его продажи возобновятся. Причина нехватки машин, по данным Motor1, может быть связана с подготовкой рестайлинговой версии Bronto, который обычная Lada 4x4 прошла в начале нынешнего года.

В апреле издание сообщало, что сборка обновлённых внедорожников была намечена на середину года, но не исключено, что сроки были передвинуты из-за пандемии коронавируса.

Lada 4x4 Bronto отличается от обычной версии внедорож­ника большей приспособ­лен­ностью к преодолению бездорожья. Модель снабжена усилен­ными пружинами и более длинно­ходными аморти­заторами в подвеске, увеличенным с 205 до 240 мм дорожным просветом, альтер­нативной резиной и самоблоки­рующимися дифферен­циалами спереди и сзади.