Наука или что: самые странные исследования британских ученых
Алексей Олефиренко
Образование в Великобритании считается одним из лучших в мире — недаром Кембриджский и Оксфордский университеты регулярно возглавляют рейтинги учебных заведений. Но великих умов в Великобритании настолько много, что некоторые научные сотрудники берутся за исследования, которые никому другому и в голову бы никогда не пришли. Именно благодаря им можем узнать, кто лучше водит, какие машины не любят птицы и ещё много интересных фактов. Вот самые важные.
Факт №1. Женщины водят лучше
К такому выводу великие и ужасные британские учёные пришли после того, как проанализировали 585 тысяч нарушений правил дорожного движения в Великобритании за 2017 год. Мужчины грешили больше по всем статьям: превышали скорость, неправильно парковались, управляли машинами в нетрезвом виде, получали штрафы за неосторожное вождение… И за страховыми выплатами обращались гораздо чаще: 65 процентов страховых случаев происходили именно с водителями-мужчинами.
И если на этом моменте вам захотелось сказать «давайте не будем спешить с выводами», то... поздно — в Великобритании выводы учёных уже услышали и приняли к сведению. Поэтому сейчас страховые взносы для женщин-водителей в стране в среднем на 100 фунтов стерлингов ниже. А это почти 8500 рублей.
Факт №2. Есть машины, на которые птицы гадят чаще, чем на другие
Очевидно же — на помытые, да? Или на те, владельцы которых скоро должны получить кучу денег. Вот только у исследователей из Великобритании на этот счёт другое мнение.
Учёные уверены, что больше всего птицы «любят» машины красного цвета и его оттенков: 18 процентов алых автомобилей, участвующих в исследовании, были помечены пернатыми. На втором месте — синие машины. Есть примерно
Мы ни на что не намекаем, но британцы в качестве гоночного цвета ещё десятки лет назад выбрали именно зелёный. Совпадение?
Факт №3. Летом на машине лучше не ездить
Исследователи из Университета Сюррея пришли к выводу, что эксплуатация автомобиля в летний период очень опасна. Жители северных регионов России на этом моменте, наверное, поперхнулись чаем, но спешим добавить: учёные сочли летнюю эксплуатацию опасной с точки зрения влияния на самочувствие.
Дело в том, что в тёплое время года многие автолюбители долго стоят в пробках, и часто — с открытыми окнами. Тем самым водители добровольно обрекают себя на кислородное голодание и удушье: когда автомобиль застревает летом в пробке, то содержание вредных и откровенно опасных веществ в салоне повышается на 40 процентов — даже при закрытых окнах. А с открытыми створками это значение увеличивается вдвое.
Усталость, ухудшение концентрации, заболевания нервной системы, депрессия — это лишь цветочки, которые несут летние простои в пробках. Ягодками будут повреждения слизистой глаз, носовой полости и бронхов, которые могут стать предвестниками заболеваний куда более тяжёлых. За все эти радости стоит благодарить углеводороды, содержащиеся в выхлопных газах.
Поэтому британские ученые призывают либо сократить время эксплуатации машин летом, либо следить за состоянием воздуха, который поступает в салон.
Факт №4. Связь между карьерой человека и его местом на заднем ряду машины существует
Лайфхак для родителей: если хотите помочь ребенку стать успешным, то постарайтесь почаще сажать его по центру на заднем сидении. Британские учёные уверены: дети, которые регулярно сидят над трансмиссионным тоннелем, имеют большие шансы стать бизнесменами или занять руководящие должности.
Изучив более 200 семей, в каждой из которых по меньшей мере три ребёнка, научные сотрудники выяснили, что 90 процентов детей, которые сидели на заднем ряду в центре, сейчас занимают высокие позиции. Учёные связывают это с тем, что такое положение формирует в чаде определённые черты характера, которые помогают ему добиваться быстрого подъёма по карьерной лестнице.
Кроме того, 44 процента сидевших по центру заднего дивана в дальнейшей жизни отличаются высокой контактностью, 25 процентов — терпеливостью. А ещё 21 процент детей в будущем проявили умение хорошо адаптироваться к трудным условиям работы.
И это при том, что для 43 процентов семей с тремя детьми ссоры из-за заднего сиденья являются регулярным явлением: все дети хотят сидеть у окошка, но кто-то обязательно остаётся обделённым. После доклада британских учёных, надо полагать, ситуация может измениться. Исследование, кстати, было заказано компанией Skoda.
Факт №5. Вождение… отупляет
В 2017 году издание The Independent опубликовало часть исследования специалистов Университета Лестера. Если вкратце, то суть следующая: группа учёных во главе с Кишаном Бакрании пришла к неутешительному выводу, что вождение автомобиля на длительные расстояния воздействует на мозг примерно так же, как три часа пребывания перед телевизором.
В фокус-группу включили более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет. Ежегодно каждый участник эксперимента проходил тест на уровень IQ, а также ряд испытаний на проверку памяти. И, как нетрудно догадаться, результаты показывали ухудшение и памяти, и сообразительности от года к году. Естественно, свою роль играет и старение организма, однако учёные полагают, что главным генератором регресса участников эксперимента был сидячий образ жизни. Он приводит к ухудшению кровообращения — клетки организма хуже питаются кислородом, что и вызывает столь плачевные последствия.
Так что, если вы читаете эти строки, уютно развалившись в кресле или на диване, не давайте британским учёным лишний раз думать о нас плохо — сделайте разминочку. Отжимания там, пресс… А вместо часового стояния в пробках лучше прогуляйтесь.