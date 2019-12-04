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Наука или что: самые странные исследования британских ученых

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Алексей Олефиренко

Образование в Великобритании считается одним из лучших в мире — недаром Кембридж­ский и Оксфорд­ский универ­ситеты регулярно возглав­ляют рейтинги учебных заведе­ний. Но великих умов в Велико­британии настолько много, что некоторые научные сотруд­ники берутся за исследо­вания, которые никому другому и в голову бы никогда не пришли. Именно благо­даря им можем узнать, кто лучше водит, какие машины не любят птицы и ещё много интересных фактов. Вот самые важные.

Факт №1. Женщины водят лучше

К такому выводу великие и ужасные британские учёные пришли после того, как проанализи­ровали 585 тысяч нарушений правил дорожного движе­ния в Велико­британии за 2017 год. Мужчины грешили больше по всем статьям: превышали скорость, неправильно парко­вались, управляли машинами в нетрезвом виде, получали штрафы за неосторож­ное вождение… И за страховыми выплатами обраща­лись гораздо чаще: 65 процентов страховых случаев проис­ходили именно с водителями-мужчинами.

И если на этом моменте вам захотелось сказать «давайте не будем спешить с выводами», то... поздно — в Велико­британии выводы учёных уже услышали и приняли к сведению. Поэтому сейчас страховые взносы для женщин-водителей в стране в среднем на 100 фунтов стерлингов ниже. А это почти 8500 рублей.

Факт №2. Есть машины, на которые птицы гадят чаще, чем на другие

Очевидно же — на помытые, да? Или на те, владельцы которых скоро должны получить кучу денег. Вот только у исследова­телей из Велико­британии на этот счёт другое мнение.

Учёные уверены, что больше всего птицы «любят» машины красного цвета и его оттенков: 18 процентов алых автомо­билей, участвующих в исследо­вании, были помечены пернатыми. На втором месте — синие машины. Есть примерно 14-про­центная вероят­ность того, что птички не смогут просто так пролететь мимо машины синего цвета. Замыкает тройку лидеров чёрный цвет с резуль­татом в 11 процентов. Меньше всего птиц (во всяком случае, британских) интересуют автомо­били белого (7 процентов) и серебри­стого цветов (3 процента). Ну а если хочется наверняка уберечь свою машину от обычных ласточек — берите авто зелёного цвета, потому что на него приходится всего один процент птичьих атак.

Мы ни на что не намекаем, но британцы в качестве гоночного цвета ещё десятки лет назад выбрали именно зелёный. Совпадение?

Факт №3. Летом на машине лучше не ездить

Исследователи из Университета Сюррея пришли к выводу, что эксплуа­тация автомо­биля в летний период очень опасна. Жители северных регионов России на этом моменте, наверное, поперх­нулись чаем, но спешим добавить: учёные сочли летнюю эксплу­атацию опасной с точки зрения влияния на самочувствие.

Дело в том, что в тёплое время года многие авто­любители долго стоят в пробках, и часто — с открытыми окнами. Тем самым водители добро­вольно обрекают себя на кислород­ное голодание и удушье: когда автомо­биль застревает летом в пробке, то содержание вредных и откровенно опасных веществ в салоне повышается на 40 процентов — даже при закрытых окнах. А с открытыми створками это значение увеличи­вается вдвое.

Усталость, ухудшение концентрации, заболевания нервной системы, депрессия — это лишь цветочки, которые несут летние простои в пробках. Ягодками будут повреж­дения слизистой глаз, носовой полости и бронхов, которые могут стать пред­вест­никами заболе­ваний куда более тяжёлых. За все эти радости стоит благо­дарить угле­водороды, содержа­щиеся в выхлопных газах.

Поэтому британские ученые призывают либо сократить время эксплу­атации машин летом, либо следить за состоя­нием воздуха, который поступает в салон. 

Факт №4. Связь между карьерой человека и его местом на заднем ряду машины существует

Лайфхак для родителей: если хотите помочь ребенку стать успешным, то постарайтесь почаще сажать его по центру на заднем сидении. Британские учёные уверены: дети, которые регулярно сидят над транс­миссион­ным тоннелем, имеют большие шансы стать бизнесменами или занять руководящие должности.

Изучив более 200 семей, в каждой из которых по меньшей мере три ребёнка, научные сотрудники выяснили, что 90 процентов детей, которые сидели на заднем ряду в центре, сейчас занимают высокие позиции. Учёные связывают это с тем, что такое положение форми­рует в чаде опреде­лённые черты характера, которые помогают ему добиваться быстрого подъёма по карьерной лестнице.

Кроме того, 44 процента сидевших по центру заднего дивана в дальнейшей жизни отличаются высокой контактностью, 25 процентов — терпеливостью. А ещё 21 процент детей в будущем проявили умение хорошо адапти­роваться к трудным условиям работы.

И это при том, что для 43 процентов семей с тремя детьми ссоры из-за заднего сиденья являются регулярным явлением: все дети хотят сидеть у окошка, но кто-то обязательно остаётся обделённым. После доклада британских учёных, надо полагать, ситуация может измениться. Исследование, кстати, было заказано компанией Skoda.

Факт №5. Вождение… отупляет

В 2017 году издание The Independent опубликовало часть исследо­вания специ­алистов Универ­ситета Лестера. Если вкратце, то суть следующая: группа учёных во главе с Кишаном Бакрании пришла к неутеши­тельному выводу, что вождение автомо­биля на длительные рас­стояния воздей­ствует на мозг примерно так же, как три часа пребыва­ния перед телевизором.

В фокус-группу включили более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет. Ежегодно каждый участник экспери­мента проходил тест на уровень IQ, а также ряд испытаний на проверку памяти. И, как нетрудно дога­даться, результаты показы­вали ухудшение и памяти, и сообрази­тельности от года к году. Есте­ственно, свою роль играет и старение организма, однако учёные полагают, что главным генера­тором регресса участников экспери­мента был сидячий образ жизни. Он приводит к ухудшению крово­обращения — клетки организма хуже питаются кислородом, что и вызывает столь плачевные последствия.

Так что, если вы читаете эти строки, уютно развалившись в кресле или на диване, не давайте британским учёным лишний раз думать о нас плохо — сделайте разминочку. Отжимания там, пресс… А вместо часового стояния в пробках лучше прогуляйтесь.

Согласны с выводами британских учёных?

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