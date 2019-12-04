Наука или что: самые странные исследования британских ученых

Очевидно же — на помытые, да? Или на те, владельцы которых скоро должны получить кучу денег. Вот только у исследова­телей из Велико­британии на этот счёт другое мнение.

Учёные уверены, что больше всего птицы «любят» машины красного цвета и его оттенков: 18 процентов алых автомо­билей, участвующих в исследо­вании, были помечены пернатыми. На втором месте — синие машины. Есть примерно 14-про ­центная вероят­ность того, что птички не смогут просто так пролететь мимо машины синего цвета. Замыкает тройку лидеров чёрный цвет с резуль­татом в 11 процентов. Меньше всего птиц (во всяком случае, британских) интересуют автомо­били белого (7 процентов) и серебри­стого цветов (3 процента). Ну а если хочется наверняка уберечь свою машину от обычных ласточек — берите авто зелёного цвета, потому что на него приходится всего один процент птичьих атак.

Мы ни на что не намекаем, но британцы в качестве гоночного цвета ещё десятки лет назад выбрали именно зелёный. Совпадение?