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Британцам заплатят за отказ от личных машин

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Андрей Шульдешов

В английском городе Ковентри запустили пилотный проект, в ходе которого всем автомобилистам, согласным пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт, будут платить до 3000 фунтов стерлингов в год (255 000 рублей). Об этом пишет The Times.

Правда, «живых» денег участники проекта не увидят: средства будут перечислены на транспортные карты – для оплаты проезда в общественном транспорте или аренды электромобилей и велосипедов. Специально созданная рабочая группа будет следить за транспортными расходами участников проекта, чтобы в конечном счёте понять, какая сумма способна убедить среднего автомобилиста поменять привычки и отказаться от личного автомобиля.

Если проект признают успешным, его распространят на другие города Великобритании. Ожидается, что в первый год в нём примет участие около сотни водителей. Если же он заработает по всей стране на постоянной основе, то сначала его будут финансировать за счёт налогов, а затем – за счёт транспортных компаний.

Отказались бы от машины за 255 тысяч рублей в год?

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