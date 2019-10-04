Британец приехал на музыкальный фестиваль. И забыл, где оставил машину
Николай Андреев
Молодой человек из британского Плимута поехал вместе с друзьями на музыкальный фестиваль на своём чёрном Vauxhall Corsa и потерял машину. Как рассказало издание Bristol Post, даже спустя неделю после окончания мероприятия он так и не смог вспомнить, где именно остался хэтчбек.
19-летний Коннор Спир проехал около 200 километров, чтобы попасть на музыкальный фестиваль в Бристоле, но возле стадиона все парковочные места были заняты, поэтому ему пришлось оставить автомобиль в нескольких кварталах от места проведения мероприятия, куда он в итоге добрался на такси.
На следующий день, когда настало время ехать обратно, парень вспомнил только то, что на улице, где остался автомобиль, по левую сторону «возле больших кустов» парковка была запрещена, а справа стоял ряд домов. Однако это не помогло найти хэтчбек.
Через некоторое время Коннор снова поехал в Бристоль со своей мамой. В течение восьми часов они искали автомобиль по всем ближайшим от стадиона улицам, а также на штрафстоянках, но так ничего и не нашли.
В итоге забывчивый юноша предложил вознаграждение в 100 фунтов стерлингов (8000 рублей) тому, кто поможет найти потерянный Vauxhall Corsa. По словам матери, которая купила сыну хэтчбек два года назад за 2500 фунтов стерлингов (200 000 рублей), Коннор сильно расстроен, ведь он хорошо заботился об автомобиле.