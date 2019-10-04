Британец приехал на музыкальный фестиваль. И забыл, где оставил машину

19-летний Коннор Спир проехал около 200 километров, чтобы попасть на музыкальный фестиваль в Бристоле, но возле стадиона все парковочные места были заняты, поэтому ему пришлось оставить автомобиль в нескольких кварталах от места проведения мероприятия, куда он в итоге добрался на такси.

На следующий день, когда настало время ехать обратно, парень вспомнил только то, что на улице, где остался автомобиль, по левую сторону «возле больших кустов» парковка была запрещена, а справа стоял ряд домов. Однако это не помогло найти хэтчбек.

Через некоторое время Коннор снова поехал в Бристоль со своей мамой. В течение восьми часов они искали автомобиль по всем ближайшим от стадиона улицам, а также на штрафстоянках, но так ничего и не нашли.