Toyota научилась добывать водород из воздуха

Британские водители не умеют перестраиваться в пробках и злятся на тех, кто умеет

Новости

Британская компания Halfords Autocenters, которая занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, провела среди водителей опрос на знание негласных правил грамотного вождения. Результаты опубликованы изданием AutoExpress: оказалось, что подавляющее большинство водителей не понимают, как корректно перестраиваться из ряда в ряд в местах дорожных работ, когда две полосы сливаются в одну.

  • В исследовании Halfords Autocenters приняло участие 22 000 водителей. Согласно результатам опроса, более 70 процентов британских водителей не имеют ни малейшего представления о правилах перестроении «молнией», когда при слиянии двух рядов автомобили пропускают друг друга по очереди. Вместо этого водители обычно просто стараются как можно раньше перестроиться в нужный ряд.

  • Желание перестроиться в нужный ряд заранее обусловлено вежливостью: так автомобилисты хотят «по-честному» встать в очередь, а не доезжать до самого конца своего ряда и встраиваться перед самым «бутылочным горлышком».

  • Более того, многие британские водители сильно злятся, когда успевают перестроиться заблаговременно, а следовавшие за ними машины проезжают по освободившемуся ряду чуть дальше и встраиваются перед ними. Три процента респондентов вообще признались, что в таких ситуациях специально едут между полос и не дают себя обогнать ни справа, ни слева.

  • Однако исследователи отмечают, что подобная «вежливость» провоцирует образование длинных пробок и сильно снижает скорость потока. А перестроение «молнией», наоборот, делает затор максимально компактным, а скорость трафика в таком случае будет более оптимальной.

Злитесь на тех, кто едет по сужающейся полосе до конца и только потом встраивается в ряд?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение