Британские водители не умеют перестраиваться в пробках и злятся на тех, кто умеет

Британская компания Halfords Autocenters, которая занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, провела среди водителей опрос на знание негласных правил грамотного вождения. Результаты опубликованы изданием AutoExpress: оказалось, что подавляющее большинство водителей не понимают, как корректно перестраиваться из ряда в ряд в местах дорожных работ, когда две полосы сливаются в одну.

В исследовании Halfords Autocenters приняло участие 22 000 водителей. Согласно результатам опроса, более 70 процентов британских водителей не имеют ни малейшего представления о правилах перестроении «молнией», когда при слиянии двух рядов автомобили пропускают друг друга по очереди. Вместо этого водители обычно просто стараются как можно раньше перестроиться в нужный ряд.

Желание перестроиться в нужный ряд заранее обусловлено вежливостью: так автомобилисты хотят «по-честному» встать в очередь, а не доезжать до самого конца своего ряда и встраиваться перед самым «бутылочным горлышком».

Более того, многие британские водители сильно злятся, когда успевают перестроиться заблаговременно, а следовавшие за ними машины проезжают по освободившемуся ряду чуть дальше и встраиваются перед ними. Три процента респондентов вообще признались, что в таких ситуациях специально едут между полос и не дают себя обогнать ни справа, ни слева.