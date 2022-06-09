Британским водителям дали советы, как экономить подорожавший бензин
Дмитрий Елизаров
Средняя стоимость литра топлива в Великобритании на фоне обострения политической ситуации выросла до 1,75 фунта и, по прогнозам некоторых экспертов, вскоре может перевалить за 2 фунта. На этом фоне автомобильный эксперт Карл Дайсон выступил на BBC с рядом «лайфхаков», как экономить топливо во время движения, пишет The Sun. Среди прочего он упомянул выжим сцепления при движении накатом: по всей видимости, адресован он тем британцам, которые всё ещё используют механические коробки.
- Если выжимать сцепление, а не двигаться накатом со включённой передачей, можно «укатиться» дальше. Однако, по словам Карла Дайсона, полностью выключать двигатель в таком режиме не следует, поскольку автомобилист как минимум останется без усилителя руля — а это очень опасно.
- По мнению Дайсона, эффективность использования топлива растёт, если соблюдать ограничения скорости. Как заявил эксперт, самая эффективная скорость для большинства транспортных средств составляет 50–60 миль в час (80–95 км/ч).
- При движении на скоростях менее 40 миль в час Дайсон советует открывать окна, чтобы прохладный воздух с улицы позволил не пользоваться кондиционером. Если же климатическую установку всё же приходится задействовать, включать её стоит в режиме рециркуляции, чтобы «не охлаждать воздух снаружи». В целом он рекомендует избегать использования кондиционера, который увеличивает расход топлива.
- Наконец, Дайсон призывает отказаться от рейлингов, багажников и боксов на крыше: они повышают сопротивление воздуха, а следовательно, и траты на бензин.
- Клайв Дайсон считает себя экспертом по так называемому «гипермайлингу» — способу передвижения на автомобиле, направленному на максимальное снижение расхода топлива. По его словам, используя лайфхаки, можно сократить потребление топлива автомобилем на величину до 40%.
По состоянию на 6 июня аналитики из Global Petrol Prices поставили Великобританию на 19‑е место в списке стран с самым дорогим бензином. Здесь литр топлива стоит 2,199 доллара. Возглавляет рейтинг Гонконг с 2,962 доллара за литр. Среди стран с самой низкой стоимостью бензина Россия заняла 28‑е место (0,84 доллара за литр), хотя ещё в середине марта была на 11-м месте. Дешевле всего бензин обходится в Венесуэле, Ливии и Иране.