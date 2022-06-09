Британским водителям дали советы, как экономить подорожавший бензин

Средняя стоимость литра топлива в Великобритании на фоне обострения политической ситуации выросла до 1,75 фунта и, по прогнозам некоторых экспертов, вскоре может перевалить за 2 фунта. На этом фоне автомобильный эксперт Карл Дайсон выступил на BBC с рядом «лайфхаков», как экономить топливо во время движения, пишет The Sun. Среди прочего он упомянул выжим сцепления при движении накатом: по всей видимости, адресован он тем британцам, которые всё ещё используют механические коробки.