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Британский разработчик беспилотников Wayve привлёк 200 миллионов долларов от Microsoft и Virgin

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Александр Шохинов

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Британский стартап Wayve, разрабатывающий автономные технологии для авто­мобилей, привлёк инвестиции на 200 миллионов долларов, сообщает CNBC. Стартап делает ставку на обучение беспилотников, а не заранее прописанные для них правила поведения на дороге.

  • Свои средства в проект инвестировали Microsoft, конгломерат Virgin и инвестфонд Baillie Gifford. По всей видимости, теперь цена стартапа превышает один миллиард долларов, что ставит его в один ряд с другими крупными разработ­чиками беспилотного транспорта. Вместо проекта собственного автономного автомобиля Wayve сконцентри­руется на технологии, которая позволит транспортным средствам успешно перемещаться без участия водителя.
  • В реализации автономных систем Wayve, в отличие от других компаний на рынке беспилотников, которые заранее прописывают правила поведения автомобиля, делает ставку на машинное обучение. С помощью компьютерного зрения система через камеры будет изучать окружающее пространство, учиться правильно вести себя в нём и самостоятельно принимать решения о том, какой манёвр и как совершить.
  • Такой подход позволит отказаться от лидаров и свести к минимуму количество радаров и камер, необходимых для беспилотной навигации. Однако положиться на машинное обучение получится только в тех уголках планеты, где погодные условия обеспечивают камерам беспилотника хорошую видимость.
  • Стратегия Wayve на сегодняшний день — поиск лучших специалистов по машинному обучению и их наём. Такие профессионалы могут зарабатывать до миллиона долларов в год. Стартапу уже удалось привлечь к сотрудничеству около 120 человек. Среди них — выходцы из Waymo и Tesla. Также инвестиции пойдут на покупку вычисли­тельных мощностей и данных, на которых алгоритм будет тренироваться управлять автомобилем.

Ранее стало известно, что американская компания Apple ускоряет разработку собственного полностью автономного электрокара без руля и педалей. Его представят в 2025 году.

Кто за рулём надёжнее — человек или алгоритм?

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