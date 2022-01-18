Британский разработчик беспилотников Wayve привлёк 200 миллионов долларов от Microsoft и Virgin

Британский стартап Wayve, разрабатывающий автономные технологии для авто­мобилей, привлёк инвестиции на 200 миллионов долларов, сообщает CNBC. Стартап делает ставку на обучение беспилотников, а не заранее прописанные для них правила поведения на дороге.