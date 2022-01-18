Британский разработчик беспилотников Wayve привлёк 200 миллионов долларов от Microsoft и Virgin

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5 главных мифов о трудностях беспилотников в России
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Британский стартап Wayve, разрабатывающий автономные технологии для автомобилей, привлёк инвестиции на 200 миллионов долларов, сообщает CNBC. Стартап делает ставку на обучение беспилотников, а не заранее прописанные для них правила поведения на дороге.
Ранее стало известно, что американская компания Apple ускоряет разработку собственного полностью автономного электрокара без руля и педалей. Его представят в 2025 году.